Oszuści działający metodą "na policjanta" zatrzymani Data publikacji 01.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o oszustwo metodą „na policjanta”. W połowie marca br. przez ich przestępczą działalność 74-latka straciła około 60 tysięcy złotych. 45-latek i jego o trzy lata młodsza wspólniczka usłyszeli już zarzuty oszustwa. Decyzja sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zatrzymali podejrzanych o oszustwo metodą "na policjanta". Do oszustwa doszło w połowie marca br. w Łapach. Wówczas do seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Oszust poinformował kobietę, że znajduje się ona na liście osób w banku, które zostaną okradzione. Wypytywał również o pieniądze zgromadzone w domu. Przestępca przekazał swojej ofierze informację, że do jej mieszkania przyjdzie pracownik, który oznaczy specjalnym środkiem pieniądze, jakie trzymała w domu. Miał on ułatwić identyfikację banknotów przy ewentualnej kradzieży. Kiedy oszust pojawił się w domu kobiety, poprosił 74-latkę o pozostawienie go samego, gdyż jak twierdził, środek którym miał znakować banknoty jest szkodliwy dla zdrowia. Gdy kobieta odmówiła, mężczyzna schował pieniądze do kurtki i wyszedł z mieszkania, informując, że w trosce o zdrowie kobiety oznakuje je w samochodzie. W ten sposób seniorka straciła około 60 tysięcy złotych.

Gdy kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustów, od razu poinformowała policjantów. Białostoccy mundurowi natychmiast zaczęli działać. Ustalili tożsamość oraz miejsca przebywania podejrzanych o udział w oszustwie. 45-latek i jego o trzy lata młodsza wspólniczka zostali zatrzymani we wtorkowy poranek w Warszawie. Policjanci ustalili, że mężczyzna w całym procederze odegrał rolę „odbieraka”, gdyż osobiście odebrał pieniądze od seniorki. Jego wspólniczka czekała na niego w samochodzie. Oboje usłyszeli zarzuty oszustwa, a decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.

Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)

Film Oszuści działający metodą "na policjanta" zatrzymani Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Oszuści działający metodą "na policjanta" zatrzymani (format mp4 - rozmiar 21.32 MB)