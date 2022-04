Wjechali w grząski teren. Uchodźcom pomogli policjanci Data publikacji 01.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci oddelegowani do pełnienia służby w obszarze przygranicznym pomogli kierującemu toyotą obywatelowi Ukrainy wydostać się nocą z przydrożnego rowu. Starszy mężczyzna z pasażerami ponad dobę uciekał z terenów objętych wojną. Grząskie podłoże wywołane opadami deszczu uniemożliwiło mu wydostanie się z pobocza. Z pomocą ruszyli mundurowi.

Do zdarzenia doszło wczorajszej nocy, 31.03.2022 r., w miejscowości Potoki. Patrolujący okolice policjanci z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu oddelegowani do pełnienia służby w obszarze przygranicznym, zauważyli na poboczu toyotę z włączonymi światłami awaryjnymi. Zatrzymali się, by sprawdzić co się stało. Jak się okazało, w aucie znajdowała się trójka starszych obywateli Ukrainy: mężczyzna i dwie kobiety.

Kierujący oświadczył, że wyjeżdżając z drogi gruntowej, przednim prawym kołem wpadł do przydrożnego rowu i nie mógł wyjechać ze względu na opady deszczu i grząski teren.

Policjanci zorganizowali pomoc, dzięki której kierowcy udało się wyjechać z rowu. Ze względu na późną porę i zmęczenie obywateli Ukrainy, których ucieczka z terenów objętych wojną trwała ponad dobę, mundurowi zaproponowali im odpoczynek i ciepły posiłek w pobliskim punkcie recepcyjnym w Lubyczy Królewskiej.

(KWP w Lublinie / mw)