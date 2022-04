Stołeczna IPA, Weterani oraz Biuro Komunikacji Społecznej KGP z pomocą dla przyjaciół z Ukrainy Data publikacji 01.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niemalże od pierwszych dni wojny w Ukrainie całe środowisko policyjne otworzyło swoje niebieskie serce, angażując się w niesienie pomocy naszym sąsiadom zza wschodniej granicy. W akcję pomocową włączyła się także Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP oraz Biuro Komunikacji Społecznej KGP.

Zbiórka niezbędnych artykułów dla walecznych przyjaciół z Ukrainy odbyła się z inicjatywy pracownika Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji mł. insp. w st. spocz. Andrzeja „Pułkownika” Kuczyńskiego, który wraz z Januszem Wiśniewskim czuwał nad jej sprawnym przebiegiem. W akcję, trwającą od początku marca, oprócz SGW Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, były zaangażowane Region IPA Centralne Biuro Śledcze oraz Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP.

- Pomysł zrodził się podczas organizacji Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. W zawodach miała wziąć także udział drużyna z Ukrainy, ale ze względu na wybuch wojny odwołała swoje uczestnictwo w turnieju. Postanowiliśmy więc pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy – mówi pomysłodawca i koordynator zbiórki Andrzej Kuczyński.

To, co udało się zebrać, przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorów akcji pomocowej. Wartość zgromadzonych darów osiągnęła prawie 1,5 mln zł! Znalazły się wśród nich nie tylko artykuły żywnościowe, środki czystości, higieny osobistej, zabawki i pluszaki, ale także środki medyczne w postaci opatrunków osobistych, staz taktycznych oraz wyposażenie apteczek. Ponadto udało się zgromadzić hełmy wojskowe i kamizelki balistyczne. Firma 5.11 przekazała odzież i wyposażenie taktyczne przydatne na polu walki. Część zebranych artykułów wyruszy specjalnym konwojem do Lwowa, natomiast reszta zostanie przekazana uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce.

Oprócz przyjmowania darów rzeczowych dodatkowym elementem zbiórki było uruchomione konto, na które darczyńcy mogli wpłacać środki dla potrzebujących z Ukrainy.

(BKS/AKK)