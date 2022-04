Zatrzymany za oszustwo seniorki Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej, w powiecie limanowskim, zatrzymali podejrzanego o udział w wyłudzeniu pieniędzy. Jego udział polegał na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej. Grozi mu kara do 8 lat więzienia

31 marca br., około godziny 13 do mieszkanki Mszany Górnej zadzwoniła zapłakana kobieta, która podała się za jej kuzynkę i prosiła o pomoc. 75-latkausłyszała od rzekomej kuzynki, że ta ma kłopoty finansowe i prosi o pomoc w postaci gotówki, po którą przyjedzie jej znajomy. Zatroskana seniorka, wierząc, że pomaga rodzinie w kłopotach, przekazała mężczyźnie, który zjawił się przed jej domem ponad 30 tysięcy złotych. Chwilę później 75-latka zorientowała się, że to oszustwo i powiadomiła Policję.

Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą. Policjanci tego samego dnia ustalili oraz zatrzymali na terenie powiatu suskiego 37-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie. Mężczyzna miał przy sobie pieniądze, które odebrał od 75-letniej kobiety.1 kwietnia br. podejrzany został doprowadzony do prokuratury. Wobec 37-latka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju i zatrzymania paszportu oraz poręczenia majątkowego w kwocie 2 tysięcy złotych. Za udział w przestępstwie oszustwa grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, poszukiwana jest jego wspólniczka, która dzwoniła do seniorki.

Przypominamy o podstawowe zasady bezpieczeństwa, które uchronią nas przed staniem się ofiarą oszustwa.

Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół i proszą o pomoc finansową. Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wykonaj telefon na znany Ci numer członka rodziny lub skontaktuj się bezpośrednio Nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznajomym Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie powiadom Policję (nr 112)

(KWP w Krakowie / kp)