Tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabójstwo

Policjanci otrzymali informację o zaginięciu 39-latka. W trakcie poszukiwań dotarli do osoby, który jako ostatnia miał mieć do czynienia z zaginionym. Okazało się, że 27-latek może stać za zniknięciem mężczyzny. W jednym z pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanego, policjanci odnaleźli ciało 39-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i został już tymczasowo aresztowany.

Policjanci otrzymali informację o zaginięciu 39-letniego mieszkańca gminy Kietrz. Funkcjonariusze z Kietrza i Głubczyc, z pomocą strażaków, rozpoczęli poszukiwania zaginionego.

W wyniku pracy operacyjnej kryminalni ustalili osobę, która jako ostatnia kontaktowała się telefonicznie z zaginionym. Pojechali pod adres, gdzie miał zamieszkiwać 27-letni mężczyzna. Podczas rozmowy policjanci zauważyli, że zachowuje się on bardzo nerwowo. To wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy. W jednym z pomieszczeń znaleźli ciało zaginionego 39-latka. 27-latek został natychmiast zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.

Na miejscu trwały czynności pod nadzorem prokuratury rejonowej. Zebrane materiały pozwoliły przedstawić podejrzanemu zarzut zabójstwa. 27-latek na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany. Grozi mu teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Opolu / sc)