Przelał 160 tysięcy złotych oszustowi, bo uwierzył że jego konto bankowe jest zagrożone Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 160 tysięcy złotych stracił mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, który zawierzył oszustowi podającemu się za policjanta. Mężczyzna uwierzył, że środki pieniężne zgromadzone na jego koncie bankowym są zagrożone i przelał je na wskazane przez sprawcę konto. Pamiętaj! Policjanci nigdy nie żądają pieniędzy lub danych do kont bankowych, nie każą wykonywać przelewów, nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach, ani też nie angażują osób postronnych w policyjne akcje.

Policjanci z gubińskiego komisariatu otrzymali zgłoszenie o oszustwie, którego ofiarą padł mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonego, w czwartek (31 marca) około południa zadzwonił do niego mężczyzna podający się za policjanta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, informując o zagrożonym przez hakerów koncie bankowym. Mężczyzna, by uchronić zgromadzone na koncie pieniądze, miał je przelać na wskazane przez sprawcę konto. Siła manipulacji, ciągłe ostrzeżenia o zagrożeniu i zapewnienia o przekazaniu nagrania z rozmowy gubińskim policjantom, którzy dostarczą protokół do podpisania, była tak duża, że po ponad godzinnej rozmowie mężczyzna zdecydował się wykonać przelew, nie podając wcześniej żadnych danych osobowych, numeru konta czy też numeru karty bankomatowej. Ten sam fałszywy policjant dzwonił do mieszkańca powiatu jeszcze kilkakrotnie, pytając, czy już policjanci byli u niego, a gdy usłyszał negatywną odpowiedź, poinformował, że policjanci przyjadą jutro około 8 rano. Myśli, że coś może być nie tak i że mógł zostać oszukany przyszły dopiero późnym wieczorem.

Powyższa sytuacja pokazuje, jak sprawcy umiejętnie potrafią manipulować rozmówcą i osiągnąć zamierzony cel. Apelujemy do wszystkich o ostrożność i przypominamy:

Jeśli odebrałeś/aś telefon z informacją od osoby podającej się za policjanta i żądającej przekazania pieniędzy, zawsze bądź czujny i stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Policjanci NIGDY nie żądają pieniędzy lub danych do kont bankowych, nie każą wykonywać przelewów, nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach, ani też nie angażują osób postronnych w policyjne akcje;

Nigdy nie działaj pod wpływem emocji i nie wierz we wszystko, co usłyszysz;

Zanim wykonasz jakiekolwiek polecenie, upewnij się, że twoje konto faktycznie jest zagrożone. Rozłącz się i zadzwoń do banku, najlepiej z innego numeru telefonicznego. O swoim zamiarze nie informuj rozmówcy, gdyż ten z pewnością będzie utwierdzał cię w prawdziwości swoich działań;

Jeśli padłeś ofiarą oszusta nie czekaj, tylko niezwłocznie skontaktuj się z bankiem.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)