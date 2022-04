Policjanci ewakuowali 75-latka z płonącego domu Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału prewencji jarosławskiej komendy uratowali życie 75-letniemu mężczyźnie. Mimo realnego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia, sierż. szt. Daniel Madejowski wszedł do środka płonącego budynku i ewakuował przez okno seniora, przekazując go post. Marcinowi Tomace. Dzięki natychmiastowemu działaniu stróżów prawa nie doszło do tragedii.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r. tuż po północy. Dyżurny jarosławskiej jednostki został powiadomiony o płonącym domu jednorodzinnym w Woli Roźwienickiej. Według zgłoszenia, na pierwszym piętrze budynku miało znajdować się osiem osób, które nie mogły się samodzielnie ewakuować.

Pod wskazany adres natychmiast został skierowany patrol wydziału prewencji. Na miejsce policjanci przybyli równocześnie ze strażakami ochotnikami. Na posesji mundurowi zastali sześć osób, którym udało się jednak wyjść z budynku. Jeden z mężczyzn próbował wydostać przez okno na parterze starszą kobietę. Funkcjonariusze pomogli w ewakuacji seniorki.

Z relacji mężczyzny wynikało, że w budynku znajduje się jeszcze jego ojciec. Sierż.szt. Daniel Madejowski, który poza służbą jest także strażakiem ochotnikiem, bez chwili wahania wszedł do domu przez okno. W przedpokoju, w którym panowało bardzo duże zadymienie, zauważył starszego mężczyznę, który posiadał obrażenia. Senior był przytomny, ale zdezorientowany. Mimo grożącego mu niebezpieczeństwa szukał ubrań. Funkcjonariusz natychmiast ewakuował 75-latka przez okno, przekazując go post. Marcinowi Tomace. Senior karetką pogotowia został przetransportowany do szpitala.

Dzięki czynnościom podjętym przez policjantów nie doszło do tragedii. Opanowanie i szybko podjęta decyzja, pozwoliły skutecznie przeprowadzić akcję ratunkową.

(KWP w Rzeszowie / sc)