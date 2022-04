6 tysięcy złotych mandatu za wyprzedzanie radiowozu Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mandatem w wysokości 6 tysięcy złotych został ukarany obywatel Litwy, który kierując cysterną wyprzedzał nieoznakowany radiowóz podlaskiej grupy Speed. Do zdarzenia doszło na krajowej ósemce w rejonie miejscowości Grymiaczki w powiecie sokólskim. 52-latek kierując mercedesem wyprzedzał na skrzyżowaniu, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na odcinku drogi, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe.

Mandatem karnym w wysokości 6 tysięcy złotych został ukarany obywatel Litwy, który kierując cysterną wyprzedzał nieoznakowany radiowóz podlaskiej grupy Speed. Niebezpieczny manewr nagrały kamery policyjnego auta. Do zdarzenia doszło w ostatni piątek marca na krajowej ósemce między Białymstokiem a Augustowem. W rejonie miejscowości Grymiaczki w powiecie sokólskim 52-letni obywatel Litwy kierując cysterną, wyprzedzał na skrzyżowaniu, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na odcinku drogi, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Chwilę po zdarzeniu mercedes został zatrzymany do kontroli, a jego kierowca przekonał się o konsekwencjach nieprawidłowego wyprzedzania.

To już czwarty pirat drogowy ukarany od początku roku tak wysokim mandatem za wykroczenia na drogach naszego regionu.

Film 6 tysięcy złotych mandatu za wyprzedzanie radiowozu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 6 tysięcy złotych mandatu za wyprzedzanie radiowozu (format mp4 - rozmiar 42.1 MB)