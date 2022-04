Nietrzeźwy kierowca busa wiózł dzieci do szkoły Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do zdarzenia doszło dzisiejszego poranka. Policjanci zatrzymali 31-letniego kierowcę busa, który będąc pod działaniem alkoholu wiózł piętnaścioro niepełnosprawnych dzieci do szkoły. Jak się okazało mężczyzna miał blisko promil alkoholu w organizmie. Teraz 31-latek odpowie przed sądem. Dzieci zostały bezpiecznie dowiezione do szkoły przez innego kierowcę.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r. po godzinie 7.00. Hrubieszowscy policjanci otrzymali anonimowe zgłoszenie, że pracownik jednej z firm transportowych dowożący dzieci busem do szkoły, może znajdować się pod działaniem alkoholu. Jak się okazało kierowca zabierał dzieci z niepełnosprawnościami z terenu gminy Hrubieszów i Horodło i miał je dowieść bezpiecznie do szkoły na terenie Hrubieszowa.

W związku z tym policjanci zatrzymali kierowcę na jednej z ulic w Hrubieszowie do kontroli drogowej. Po zbadaniu stanu trzeźwości 31-letniego kierowcy okazało się, że ma on blisko promil alkoholu w organizmie. W busie znajdowało się 15 dzieci, które kierowca miał dowieść do szkoły.

31-letni kierowca busa został zatrzymany. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości przed sądem. Na miejsce firma transportowa skierowała innego kierowcę, który został sprawdzony przez funkcjonariuszy pod kątem stanu trzeźwości i wymaganych uprawnień. Następnie dzieci trafiły bezpiecznie do celu.

(KWP w Lublinie / sc)