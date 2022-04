Policjant na wolnym zatrzymał po pościgu nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca mercedesa nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Policjant na wolnym po pościgu zatrzymał 38-latka. Okazało się, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Zgodnie z kodeksem karnym za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie w stanie nietrzeźwości do 2 lat.

Wczoraj, (3.03.2022) chwilę po południu, policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku będąc na wolnym, zwrócił uwagę na jadącego w rejonie Podgórza mercedesa. Podejrzewał, że jego kierowca jest nietrzeźwy, bo nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy i zjeżdżał na przeciwległy pas jezdni. Funkcjonariusz, który na co dzień zajmuję się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, od razu skontaktował się z dyżurnym łomżyńskiej komendy. Na bieżąco informował kolegów, w jakim kierunku jedzie mercedes. Na ulicy Szosa Zambrowska policjanci z łomżyńskiej drogówki próbowali zatrzymać auto do kontroli. Jednak siedzący za kierownicą mężczyzna zlekceważył polecenia policjantów i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli za nim w pościg. Pirat drogowy jadąc w kierunku centrum Łomży ignorował sygnały świetlne oraz dźwiękowe. W pewnym momencie na ulicy Kopernika porzucił samochód i zaczął pieszo uciekać w kierunku pobliskich bloków. Wtedy na jego drodze ponownie stanął policjant na wolnym, który zatrzymał 38-letniego mieszkańca Łomży.

Badanie alkomatem wykazało, że miał on ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Zgodnie z kodeksem karnym za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie w stanie nietrzeźwości do 2 lat.

(KWP we Wrocławiu / kp)