Policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Starogardzcy mundurowi zatrzymali 29-latka, który w swoim mieszkaniu miał ponad 3 kilogramy narkotyków m.in. marihuany i amfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za popełnienie tego przestępstwa przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W piątek przed południem policjanci z referatu patrolowo interwencyjnego starogardzkiej komendy, sprawdzając adresy za osobami, wobec których sąd wydał nakaz doprowadzenia do aresztu, zapukali do jednego z mieszkań, drzwi otworzył młody mężczyzna. Gdy mundurowi weszli do środka, wyczuli zapach marihuany. Podczas przeszukania mieszkania 29-latka policjanci znaleźli w nim narkotyki. Na stole w zajmowanym przez niego pokoju, policjanci znaleźli żółty proszek, susz roślinny oraz wagę kuchenną. Na łóżku w tym samym pomieszczeniu, funkcjonariusze zauważyli karton, reklamówki oraz zamknięte hermetycznie worki foliowe, w których znajdowała się spora ilość suszu roślinnego. Badanie testerem wykazało, że była to marihuana oraz amfetamina. Interweniujący w tej sprawie policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 3 kilogramy tych narkotyków.

Zatrzymany przez mundurowych mężczyzna został przekonwojowany do komendy, skąd zgodnie z nakazem sądowym wydanym w innej sprawie, trafił do aresztu śledczego. Zabezpieczony przez miejscowych śledczych materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie zarzutów dotyczących posiadania znacznej ilości środków odurzających. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznej ilości środków odurzających przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują do osób, które mogą mieć kontakt z narkotykami, aby pamiętały, że są to środki odurzające i każde ich zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. Dbając o bezpieczeństwo bliskich i przyjaciół, nie pozwólmy im przyjmować substancji, których pochodzenia i składu nie znają. Reagujmy i sami stanowczo odmawiajmy, gdy ktoś namawia nas na użycie tego typu środków. Nigdy nie wiemy, jak nasz organizm zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków, czy tzw. dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić Policję.