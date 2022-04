Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku złodziejkę sklepową. Właściciele marketu podziękowali mundurowym Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 5 lat więzienia grozi kobiecie, która okradała jaworskie sklepy. 25-latka wpadła w ręce mundurowych na „gorącymi uczynku”, bezpośrednio po kradzieży w jednym z marketów na terenie miasta. Jak się okazało, chwilę wcześniej legniczanka opuściła jaworską komendę, gdzie usłyszała zarzut kradzieży kosmetyków w jednej z tutejszych drogerii. Miłym akcentem tej historii było podziękowanie policjantom od pracowników okradzionego marketu zamieszczone na jednym z portali internetowych.

W minioną sobotę, 2 kwietnia 2022 r. przed godz. 19. 00 mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze podczas patrolu miasta zauważyli znaną im z wcześniejszych interwencji kobietę, którą tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, zatrzymywali ją w jednej z jaworskich drogerii za kradzież perfum o łącznej wartości ponad 60 0 zł.

25-letnia legniczanka na widok radiowozu zaczęła uciekać. Policjanci, podejrzewając, że mogła dopuścić się kolejnej kradzieży w pobliskim markecie, niezwłocznie dokonali jej zatrzymania. Podczas sprawdzania należącej do niej torby funkcjonariusze ujawnili trzy butelki markowego alkoholu oraz sześć opakowań kawy. Wraz z zatrzymaną udali się do sklepu, gdzie na monitoringu kierownik placówki potwierdził fakt kradzieży asortymentu przez zatrzymaną. Był to towar warty blisko 5 00 zl i od razu wrócił na sklepowe półki. O dalszym losie kobiety zdecyduje teraz sąd.

Historia ta zakończyła się miłym akcentem dla jaworskich funkcjonariuszy. Pracownicy sklepu, na jednym z portali internetowych, opublikowali podziękowanie dla interweniujących policjantów za ich zaangażowanie i pomoc w odzyskaniu skradzionego towaru.

(KWP we Wrocławiu / sc)