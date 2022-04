Podziękowania za wzorową służbę Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj "... swą wiedzą, postawą i zaangażowaniem doprowadził moją sprawę do szybkiego, pomyślnego zakończenia..." to fragment podziękowań skierowanych do funkcjonariusza z białostockiej "dwójki". Takie słowa przesłał wdzięczny mężczyzna, który dzięki pomocy policjanta pionu kryminalnego odzyskał skradziony telefon. Takie podziękowania są dla nas wyrazem największego uznania.

Do zdarzenia, o którym pisze wdzięczny mężczyzna, doszło na początku marca. Poinformował on wówczas, że podczas zakupów ktoś ukradł jego telefon. Z jego relacji wynikało, że odłożył on aparat na ladę, a chwilę później telefonu już nie było. Wartość start oszacowana przez właściciela to 2,5 tysiąca złotych. Pracujący nad sprawą kryminalni z białostockiej "dwójki" odzyskali skradziony telefon. Dysponowali również wizerunkiem sprawcy, bo jego przestępczą działalność zarejestrował sklepowy monitoring. Zatrzymanie złodzieja było już tylko kwestią czasu. Pod koniec marca policjanci zatrzymali 67-latka podejrzanego o kradzież. Mężczyzna usłyszał zarzut i teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Poniżej podziękowania od mężczyzny, który odzyskał swój telefon.

(KWP w Białymstoku / kp)