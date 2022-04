Spostrzegawczość oraz pomoc w odpowiednim momencie Data publikacji 05.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych, będąc w drodze do Staszowa, zauważył błąkającą się przy drodze kobietę. Zdecydowana reakcja komendanta pozwoliła na szybką pomoc. 82-latka wyszła z domu i nie potrafiła do niego samodzielnie powrócić.

Było około godziny 12.45, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, będąc w służbowej podróży do Staszowa, zauważył idącą poboczem w kierunku miejscowości Jasień kobietę. Jej zachowanie wzbudziło zainteresowanie Generała, gdyż seniorka wyglądała na zdezorientowaną i zagubioną. Okazało się, że kontakt z nią był utrudniony, kobieta nie potrafiła powiedzieć jak się nazywa, gdzie się kieruje, ani gdzie mieszka. Szef świętokrzyskich policjantów niezwłocznie powiadomił dyżurnego, który na miejsce skierował patrol staszowskich funkcjonariuszy.

Zauważona kobieta miała na ręce opaskę z danymi personalnymi i kontaktem do rodziny. 82-latka znajdowała się już w odległości około 5 km od miejsca zamieszkania. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zaopiekowali się 82-latką i nawiązali kontakt z jej córką, która przyjechała odebrać mamę.

Gdyby nie zdecydowana postawa i natychmiastowa reakcja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dra Jarosława Kalety, historia mogłaby mieć inny finał.

Apelujemy do bliskich osób starszych, by zadbali o ich bezpieczeństwo! Często schorowane, łatwo mogą stracić orientację w terenie, zabłądzić i nie potrafić powrócić do swojego miejsca zamieszkania. W tym przypadku warte podkreślenia było posiadanie przez seniorkę opaski z danymi adresowymi i kontaktem do rodziny.

(KWP w Kielcach / kp)