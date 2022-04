Zatrzymali dwóch oszustów podających się za policjantów poszukiwanych listami gończymi Data publikacji 05.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania operacyjne ursynowskich kryminalnych doprowadziły ich aż do Łodzi, gdzie zatrzymali 35-latka poszukiwanego listem gończym przez Sąd Rejonowy w Krośnie do odbycia kary 12 miesięcy pozbawienia wolności oraz jego 28-letniego kolegę poszukiwanego przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu do odbycia kary 14 dni więzienia. Obaj mężczyźni podejrzani byli o to, że podając się za policjantów, wyłudzili od starszej mieszkanki warszawskiego Ursynowa 78.000 zł. Kobieta wprowadzona w błąd, ze strachu przed utratą środków przelała na ich konto wszystkie swoje oszczędności. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara do 8 lat więzienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów.

Policjanci zajęli się sprawą od razu po otrzymaniu zgłoszenia o oszustwie złożonego przez jedną z mieszkanek warszawskiego Ursynowa. Sprawcy wykonujący połączenia telefoniczne z różnych numerów telefonów przekonali seniorkę, że są oficerami policji prowadzącymi śledztwo w sprawie oszustw bankowych. Wmówili starszej kobiecie, że jej oszczędności są bardzo zagrożone i jeśli nie podejmie natychmiastowych działań oraz współpracy z Policją straci wszystkie pieniądze. Kobieta przyznała się, że ma na koncie 78.000 zł. Oszuści nakłonili ją do wykonania przelewu. Kobieta złożyła telefoniczną dyspozycję w swoim banku, polecając przelew gotówki na numer konta wskazany przez przestępców, wierząc jednocześnie, że oddaje je na przechowanie w depozycie przedstawicielom prawa. Okazało się jednak inaczej.

Praca operacyjna funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego doprowadziła ich do dwóch mieszkańców Łodzi. Policjanci ustalili, że 35-latek i jego młodszy wspólnik werbowali osoby, które za niewielką opłatą pozwalały na zakładanie na ich dane personalne kont bankowych. Na te rachunki wpływały pieniądze z oszustw, które były od razu wypłacane.

Podejrzani, którzy ukrywali się w wynajętym mieszkaniu na jednym z ludzkich osiedli, nie spodziewali się wieczornej wizyty policjantów z warszawskiego Ursynowa. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych funkcjonariusze zabezpieczyli ich aparaty telefoniczne, który posłużyły do popełnienia przestępstwa.

W trakcie legitymowania okazało się, że starszy z zatrzymanych jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Krośnie do odbycia kary 12 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Za jego młodszym kolegą natomiast list gończy wdała przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu. Obaj mężczyźni zostali przetransportowani do Warszawy i osadzeni w policyjnych celach. Następnego dnia usłyszeli zarzuty, za które teraz sąd może ich skazać na karę 8 lat więzienia. Zgodnie z wcześniejszymi dyspozycjami sądu i prokuratury obaj trafili do aresztu śledczego.

