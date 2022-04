Dotarli z darami do Kijowa i ewakuowali obywateli Ukrainy Data publikacji 05.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wojna w Ukrainie niesie za sobą wiele cierpienia i ludzkich dramatów. W tych trudnych chwilach wsparcia uchodźcom udzielają także policjanci. Jastrzębscy mundurowi wraz z mieszkańcami przewożą dary na tereny objęte wojną i ewakuują obywateli Ukrainy.

Dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu ludzi, do tysięcy osób z Ukrainy ciągle trafiają najpotrzebniejsze rzeczy. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju także organizują liczne zbiórki, aby wspierać osoby, które znalazły schronienie w naszym mieście.

W weekend zorganizowany został kolejny transport, który z pomocą Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dotarł do Kijowa. W trzech busach, które przyjechały z Jastrzębia-Zdoju do stolicy Ukrainy, znajdowała się żywność, środki czystości oraz lekarstwa. W trasę ruszyło 6 kierowców, z których jeden to policjant z jastrzębskiej komendy sierżant Radosław Artwik, drugi to mąż policjantki z jastrzębskiej drogówki oraz emeryt policyjny. Trasę do Kijowa zabezpieczali ukraińscy policjanci.

Po przekazaniu rzeczy potrzebującym przystąpiono do ewakuacji 29 mieszkańców. Osoby, które zostały zabrane bezpośrednio z terenu walk, po dotarciu do województwa śląskiego uzyskały schronienie i niezbędne środki do życia.

(KWP w Katowicach / sc)