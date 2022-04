"Kobra" odzyskała samochód za 400 tysięcy dzień po kradzieży Data publikacji 05.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy „Kobra” wykorzystali pozyskane informacje i dzień po zgłoszeniu kradzieży z włamaniem, odzyskali samochód marki Alfa Romeo warty 400 tysięcy złotych. Jednocześnie zabezpieczyli łamaki, zagłuszarki oraz inne narzędzia służące do dokonywania kradzieży z włamaniem pojazdów, a także zatrzymali trzy osoby, które usłyszały zarzuty. 19-latek odpowie za paserstwo samochodu i ukrywanie poszukiwanego, 54-latka posiadała prawie 63 gramy mefedronu, a od poszukiwanego, który od dwóch lat się ukrywał i ma do odbycia karę pozbawienia wolności policjanci zabezpieczyli kilogram mefedronu.

Policjanci z samochodowej grupy „Kobra” cały czas pozyskują i na bieżąco analizują informacje dotyczące osób związanych z przestępczością samochodową oraz miejsc, gdzie mogą znajdować się utracone pojazdy.

Tym razem ich interwencja można powiedzieć była wręcz natychmiastowa. Dzień po przyjętym zgłoszeniu o kradzieży z włamaniem alfa romeo wartej 400 tysięcy złotych policjanci odnaleźli samochód w dziupli w jednej z podwarszawskich miejscowości.

Podczas przygotowanych szeroko zakrojonych działań zabezpieczyli auto, do tego zagłuszarki, łamaki, urządzenia do wykrywania sygnałów GPS/GSM, a także zatrzymali kilka osób, z których trzy usłyszały zarzuty.

W ręce policjantów wpadła 54-latka, która podsiadała mefedron o wadze ponad 62 g. Zatrzymali też 19-latka, w którego garażu zabezpieczyli skradzioną alfa romeo. Ukrywał on również poszukiwanego 29-letniego mężczyznę, za którym wydano list gończy i nakaz doprowadzenia. Ma do on odbycia karę pozbawienia wolności oraz tymczasowy areszt. Mężczyzna w chwili interwencji posiadał przy sobie środki odurzające, funkcjonariusze zabezpieczyli od niego kilogram mefedronu.

W Prokuraturze Rejonowej w Wołominie 54-latka i 29-latek usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Z kolei 19-latek odpowie za paserstwo samochodu i ukrywanie poszukiwanego.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

(KSP / kp)