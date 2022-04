Opolscy policjanci z pomocą uchodźcom Data publikacji 05.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagamy i chronimy — to motto polskiej Policji przybrało w ostatnich dniach szczególny wymiar. Policjanci z komendy miejskiej w Opolu, jako funkcjonariusze jednostki, która sąsiaduje z punktem recepcyjnym dla Uchodźców, od wielu dni udzielają pomocy nie tylko prawnej, ale i materialnej.

Pomagamy…

Trudno pozostać obojętnym widząc płynącą przez granicę rzekę ludzi — głównie matek z dziećmi i osób starszych, wyczerpanych, zdezorientowanych, przerażonych. Opolscy policjanci udzielają wszelkiej pomocy tym, którym udało się przekroczyć granicę i dotrzeć do stolicy Opolszczyzny. Niemal każdego dnia nasi funkcjonariusze spotykają się z ukraińskimi rodzinami. Dodają im otuchy, tłumaczą, jak nie paść ofiarą oszustwa czy handlu ludźmi, czasami wystarczy tylko uśmiech czy uścisk dłoni.

Nasi funkcjonariusze zorganizowali także pomoc materialną, która została przekazana do punktu recepcyjnego w Opolu przy ul. Krakowskiej. Pieluchy, żywność, kosmetyki, medykamenty czy koce – to wszystko trafiło do potrzebujących wsparcia i pomocy ludzi, którzy napływają do nas z kraju ogarniętego wojną.

Chronimy …

Opolscy policjanci codziennie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, jak i przebywających na naszym terenie uchodźców. Policjanci zabezpieczają punkty recepcyjne, organizują ruch tak, by mógł odbywać się płynnie. Patrolują ulice, dworce, punkty zakwaterowania uchodźców i reagują na wszystkie przypadki łamania prawa. Policjanci dokładają wszelkich możliwych starań, aby każdy obywatel czuł się u nas bezpiecznie.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest najważniejszym zadaniem wszystkich policjantów.

(KWP w Opolu / kp)