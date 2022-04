Nietrzeźwy kierowca wyeliminowany z ruchu przez policjanta po służbie Data publikacji 05.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy sierżant Mateusz Banakiewicz będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę osobówki. 72-latek mając w swoim organizmie ponad dwa promile alkoholu uszkodził zaparkowany pojazd i odjechał. Policjanci przybyli na miejsce zatrzymali mu uprawnienia do kierowania. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

Służba w Policji to swego rodzaju powołanie i potrzeba niesienia pomocy innym, zapewniając bezpieczeństwo i porządek. Policjant, który jest do tego powołany, tak naprawdę służbę pełni przez całą dobę. Doskonałym przykładem potwierdzenia tych słów jest godna do naśladowania postawa policjanta z Komisariatu Policji w Kożuchowie, starszego sierżanta Mateusza Banakiewicza. W środę (30 marca) mundurowy, w czasie wolnym od służby zauważył kierującego, którego styl jazdy wskazywał na to, że może być nietrzeźwy. Mężczyzna, jadąc osobowym suzuki uderzył w inny zaparkowany samochód i pojechał dalej. Po chwili stracił kontrolę nad swoim pojazdem i uderzył w krawężnik. Gdy zatrzymał się przed skrzyżowaniem, ze względu na swój stan miał problem ze zmianą biegów. Wykorzystał to kożuchowski policjant, który podbiegł do jego auta, zabrał mu kluczyki i udaremnił dalszą jazdę. Funkcjonariusz wyczuł od mieszkańca Nowej Soli silną woń alkoholu, więc powiadomił o całym zdarzeniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, który skierował na miejsce patrol.

Badanie stanu trzeźwości wykazało u 72-latka ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna odpowie przed sądem nie tylko za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, ale również za spowodowanie kolizji. Dzięki czujności funkcjonariusza oraz jego szybkiej reakcji udało się uniemożliwić mężczyźnie dalszą jazdę samochodem, która mogła doprowadzić do tragedii na drodze. Policjanci przypominają, że za jazdę po alkoholu grozi wieloletni zakaz kierowania pojazdami, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat dwóch.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)