Policjanci pomogli zabłąkanemu seniorowi Data publikacji 05.04.2022 Dzielnicowi z gminy Skrwilno, pow. rypiński, zainteresowali się losem starszego mężczyzny, który zdezorientowany chodził po łące pomiędzy lasami. Okazało się, że to 83-letni mieszkaniec sąsiedniego powiatu, który zabłądził. Policjanci odwieźli mężczyznę bezpiecznie do domu.

W miniony piątek (1.04.22) w godzinach południowych dzielnicowi z gminy Skrwilno mł. asp. Marcin Jackowski i mł. asp. Artur Grzegorzewski, podczas patrolu w miejscowości Baba zauważyli starszego mężczyznę, który zdezorientowany chodził po łące pomiędzy lasami. Policjanci zainteresowali się jego losem i podjęli interwencję.

Mężczyzna przyznał policjantom, że wyszedł rano z domu na spacer i teraz nie wie gdzie się znajduje, bo się zgubił. Wiedział tylko jak się nazywa i że mieszka prawdopodobnie w Słupi. Policjanci zaopiekowali się mężczyzną i zabrali go do radiowozu, ponieważ był już bardzo przemarznięty. Na podstawie tych informacji, dzielnicowi ustalili pełne dane seniora. Okazało się, że to 83-letni mieszkaniec sąsiedniego powiatu. Na szczęście nie potrzebował pomocy medycznej.

Policjanci odwieźli zabłąkanego mężczyznę bezpiecznie do domu. Tam dowiedzieli się, że rodzina, zaniepokojona jego długą nieobecnością, już na własną rękę rozpoczęła poszukiwania.

Na szczęście dzięki dzielnicowym, którzy zainteresowali się błąkającym starszym panem nie doszło do nieszczęścia.

(KWP w Bydgoszczy / kp)