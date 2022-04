Uwierzyła fałszywemu lekarzowi i straciła 130 tysięcy złotych Data publikacji 06.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 72-letnia mieszkanka Lublina padła kolejną ofiarą oszustwa. Tym razem pokrzywdzona uwierzyła w historię fałszywego lekarza, który zbierał pieniądze na sprzęt medyczny. Oszust, wyznając miłość lubliniance, wyłudził od niej wszystkie oszczędności i nakłonił kobietę do zaciągnięcia kredytów. 72-latka straciła 130 tysięcy złotych. Apelujemy o rozwagę i ostrożność w kontaktach z nieznajomymi!

Wczoraj na Komisariat VII Policji w Lublinie zgłosiła się 72-letnia mieszkanka Lublina. Kobieta oświadczyła, że padła ofiarą oszustwa. Z jej relacji wynikało, iż kilka miesięcy temu na popularnym portalu społecznościowym napisał do niej mężczyzna, z którym się zaprzyjaźniła. Po pewnym czasie miało okazać się, że jest to 52-letni lekarz z Anglii. Podczas konwersacji mężczyzna opowiadał o swoim życiu oraz problemach z byłą żoną, która miała być narkomanką. Z każdym dniem zyskiwał zaufanie lublinianki. Po kilku miesiącach wyznał jej miłość i oświadczył się na komunikatorze internetowym. Następnie zaczął opowiadać o ważnym kontrakcie medycznym, który może otrzymać. Do jego realizacji miały być jednak potrzebne pieniądze na sprzęt medyczny. Dlatego w pomoc musiała włączyć się 72-latka. Kobieta przekazała oszustowi wszystkie oszczędności oraz zaciągnęła dwa kredyty. Łącznie straciła 130 tysięcy złotych.

Policjanci poszukują oszusta. Jednocześnie przypominamy, alby nigdy nie ulegać emocjom w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie jeżeli w tle pojawiają się kwestie finansowe. Jak pokazują ostatnie wydarzenia, oszustwa metodą na „Nigeryjczyka” stają się coraz bardziej popularne. Pamiętajmy o tym, że internet daje dużą anonimowość i osoba siedząca po drugiej stronie monitora nie musi być tym, za kogo się podaje.

(KWP w Lublinie / kp)