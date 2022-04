Mieszkanka Lubina czekając na autobus dostała ataku epilepsji. Pomogły jej dwie dzielnicowe Data publikacji 06.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Pragnę gorąco podziękować w imieniu własnym oraz córki i całej rodziny, Pani Małgorzacie Merenie oraz Pani Ewelinie Rosiak za uratowanie życia i zdrowia podczas napadu padaczkowego, gdzie mogłam rozbić głowę i doznać innych urazów (…)”, to część treści podziękowań, które wpłynęły na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, skierowanych do dwóch dzielnicowych. Autorką jest kobieta, której policjantki pomogły, kiedy pokrzywdzona, czekając na autobus, dostała ataku epilepsji. Pani Komendant mł. insp. dr Joanna Cichla wręczyła funkcjonariuszkom listy gratulacyjne, dziękując za wzorową postawę, godną naśladowania, stanowiącą doskonały wzór zachowań wynikający z zasad etyki zawodowej policjanta.

Do zdarzenia tego doszło w marcu bieżącego roku. Podczas wykonywania czynności służbowych na osiedlu Przylesie, dzielnicowe aspirant Małgorzata Merena i młodszy aspirant Ewelina Rosiak, przejeżdżając w pobliżu przystanku autobusowego, zauważyły leżącą kobietę. Policjantki natychmiast znalazły się przy pokrzywdzonej, która miała drgawki i nie było z nią kontaktu. Mundurowe udzieliły kobiecie pomocy przedmedycznej, pilnując, aby ta nie zrobiła sobie krzywdy, podczas ataku padaczkowego.

Po ustaniu ataku kobieta pomału dochodziła do siebie i jak oświadczyła nie potrzebowała pomocy medycznej, dlatego też funkcjonariuszki odwiozły pokrzywdzoną wraz z jej córką do miejsca zamieszkania i pomogły wejść do domu.

Mieszkanka Lubina, doceniając szybką reakcję, empatię i postawę dzielnicowych, wystosowała specjalne podziękowania, które przekazała na ręce szefowej lubińskich policjantów mł. insp. dr Joanny Cichla, opisując całą sytuację i dziękując za uratowanie jej zdrowia i życia przez dwie funkcjonariuszki, kończąc list słowami ”(…) Gdyby nie te Panie policjantki i ich szybka reakcja w dniu 15 marca 2022 roku, mogłoby dojść do utraty zdrowia i życia”.

Pani Komendant, doceniając zachowanie obu funkcjonariuszek, na odprawie z kadrą kierowniczą lubińskiej jednostki, wręczyła podziękowania policjantkom, gratulując profesjonalizmu i dochowania roty policyjnej przysięgi, oraz poczucia odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowieka.

(KWP we Wrocławiu / kp)