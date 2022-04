Wyłudził pieniądze wysyłając fałszywy link. Został namierzony przez wrocławskich policjantów Data publikacji 06.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili i zatrzymali mężczyznę, który ma na swoim koncie oszustwo na szkodę jednej z mieszkanek. Sprawca wyłudził od niej pieniądze wysyłając fałszywy link i uzyskując dane logowania do bankowości elektronicznej. Pamiętajmy, aby nie wchodzić w linki przesyłane przez niezweryfikowanych nadawców oraz nie przekazywać kodów BLIK lub danych z kart płatniczych oraz kredytowych.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wyłudzenie pieniędzy z wykorzystaniem, uzyskanych w sposób nieuprawniony, danych logowania do bankowości internetowej. Cała historia zaczęła się od kliknięcia linku, jaki otrzymała jedna z mieszkanek. Dodatkowa wiadomość dotyczyła konieczności odebrania zapłaty za towar wystawiony do sprzedaży na jednym z portali internetowych. Kobieta dała wiarę nadawcy wiadomości, nie znając jego prawdziwych intencji. W konsekwencji doprowadziło to do wyłudzenia danych logowania w bankowości elektronicznej. Sprawca mógł w ten sposób wyprowadzić dowolną kwotę pieniędzy z konta pokrzywdzonej.

Podejrzany na szczęście zdążył wybrać jedynie kwotę tysiąca złotych. Dalsze wyłudzenia uniemożliwili mu policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej, którzy na co dzień zajmują się ściganiem sprawców przestępstw gospodarczych. Po namierzeniu podejrzanego zatrzymali go w chwili, gdy pobierał pieniądze w jednym z bankomatów na Bielanach Wrocławskich.

Obecnie policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą sprawdzają, czy mężczyzna nie współpracował podczas procederu z innymi osobami oraz jego związek z podobnymi zdarzeniami. Za czyn, o który podejrzany jest mężczyzna grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Po raz kolejny apelujemy o zachowanie ostrożności i dokładne czytanie wiadomości tekstowych od rzekomych kurierów, operatorów sieci komórkowych lub innych firm.

Pamiętajmy, aby nie wchodzić w przesłane linki, nie przekazywać kodów BLIK lub danych z kart płatniczych oraz kredytowych.

Poświęcenie kilku minut na zweryfikowanie wiadomości może uchronić nas przed utratą naszych pieniędzy.

(KWP we Wrocławiu / kp)

