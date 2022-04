Zaginiona 89-latka miała problem z powrotem do domu. Odnaleźli ją policjanci Data publikacji 06.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci odnaleźli starszą kobietę, która wyszła z domu i nie było z nią żadnego kontaktu. Przekazane informacje na temat stanu jej zdrowia, a także niskie temperatury mogły wskazywać na zagrożenie dla życia, dlatego dla policjantów ogłoszono alarm. Już po zmroku funkcjonariusze zauważyli ją idącą ulicą. Szczęśliwie kobieta cała i zdrowa wróciła pod opiekę bliskich.

Funkcjonariusze z gorzowskiej komendy otrzymali w miniony weekend informację o 89-latce, która wyszła z domu i nie było z nią kontaktu. Kobieta mająca problem z orientacją oddaliła się w nieznanym kierunku. Zbliżał się wieczór i o zaginięciu zastali powiadomieni policjanci. Funkcjonariusze zebrali niezbędne informacje, z których wynikało, że nie miała znajomych, u których mogłaby przebywać. Nie dotarła też do nikogo z rodziny. 89-latka miała problem z orientacją, a zapadający zmrok i coraz niższa temperatura spowodowała, że funkcjonariusze szybko podjęli decyzję o ogłoszeniu alarmu i wezwaniu dodatkowych sił do poszukiwań. Policjanci podzielili się na zespoły, by przeszukać jak największy teren. W działania zaangażowani zostali funkcjonariusze wszystkich pionów. Mundurowi spotkali także sporo mieszkańców okolicy, którzy zaniepokojeni losem starszej kobiety, wyszli, by pomóc w działaniach. Ostatecznie policjanci zauważyli kobietę około godziny 22.00 niedaleko miejsca zamieszkania. Czuła się dobrze, ale miała problem z powrotem do domu. Z uwagi na stan zdrowia nie potrafiła wyjaśnić, gdzie spędzał ostatnie godziny. Kobieta nie była jednak zmarznięta, a to oznacza, że mogła się gdzieś schronić. Być może ktoś ją widział, ale informacja o miejscu przebywania mieszkanki Gorzowa nie została przekazana rodzinie lub policji.

Gorzowscy policjanci w 2021 roku w związku z poszukiwaniem osób zaginionych, których zdrowie lub życie mogło być zagrożone, ogłaszali alarm aż 40 razy. W tym trybie policjanci, którzy mają wolne, jadą do służby, by jak najszybciej odnaleźć zaginioną osobę.

Sporo zawiadomień dotyczy osób starszych, schorowanych, które mają problemy uniemożliwiające im samodzielnie wrócić do domu. Warto wyposażyć ich w telefony, zegarki lub inne urządzenia, które nadają sygnał GPS.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie uruchomi pilotażowy projekt, w ramach którego grupie seniorów narażonych na takie sytuacje, przekazane zostaną opaski z możliwością identyfikacji lokalizacji.

Warto w rodzinach pomyśleć o takich rozwiązaniach, bo jest to inwestycja w bezpieczeństwo osób starszych.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)