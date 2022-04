W służbie społeczeństwu, nawet po służbie Data publikacji 07.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego rawskiej policji swoją postawą potwierdziła tezę, że policjantem jest się całą dobę, bez względu na to, czy się jest na służbie, spacerze z rodziną lub gdy wraca się po pracy do domu. Dzięki jej reakcji policjanci z tomaszowskiej drogówki wyeliminowali z ruchu 75-letniego kierowcę osobowego citroena, który miał w organizmie blisko promil alkoholu.

We wtorek, 5 kwietnia 2022 roku tuż przed godziną 23.00 oficer dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, iż na terenie Tomaszowa Mazowieckiego kobieta jedzie bezpośrednio za osobowym citroenem, którego kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu lub potrzebować pomocy medycznej. Dyżurny nawiązał bezpośrednie połączenie telefoniczne ze zgłaszającą, by skierować patrol na interwencję. W rozmowie ustalił, iż zgłaszająca jest funkcjonariuszką Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, która po zakończonej służbie wraca do domu w Tomaszowie. Policjantka przekazała informację, iż styl jazdy kierowcy citroena wyraźnie wskazuje, że dzieje się z nim co niedobrego oraz że zagraża innym uczestnikom ruchu. Pozostając w kontakcie telefonicznym z dyżurnym, policjantka śledziła citroena informując o jego aktualnym położeniu. To pozwoliło na szybką i skuteczną reakcję policjantów z tomaszowskiej drogówki. Zatrzymali oni wskazanego kierowcę do kontroli drogowej na ulicy Legionów. Już wstępne badanie stanu trzeźwości 75-letniego tomaszowianina wykazało, że miał w organizmie blisko promil alkoholu. Policjanci zatrzymali mu dokument uprawniający do kierowania pojazdami i sporządzili stosowną dokumentację. Za popełnione przestępstwo nieodpowiedzialny senior musi liczyć się utratą uprawnień i zakazem kierowania pojazdami oraz karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności. To kolejny przykład pokazujący, że policjantem jest się zawsze, nawet po służbie. Być może reakcja rawskiej policjantki zapobiegła tragedii na drodze i nieszczęściu wielu osób.

Policjanci przypominają!

Każdy nietrzeźwy użytkownik drogi stwarza realne zagrożenie dla siebie i innych. Dotyczy to zarówno kierowców pojazdów mechanicznych, rowerzystów, jak i pieszych. Wypity alkohol zdecydowanie obniża refleks, uwagę i koncentrację. Zakłóca percepcję i fałszuje postrzeganie otoczenia. Decyzje podejmowane pod wpływem alkoholu są niejednokrotnie znacznie opóźnione lub niewłaściwe. Wypadki z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego bardzo często kończą się tragicznie.

(KWP w Łodzi / sc)