Krakowscy śledczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się sprzedażą narkotyków Data publikacji 07.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Krakowie – Prądnik Biały i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili grupę przestępczą zajmującą się dystrybucją środków odurzających. Zatrzymanych zostało 9 osób zamieszanych w przestępczy proceder. Wszyscy usłyszeli zarzuty, a 4 osoby zostały już tymczasowo aresztowane.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców, Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową stworzyli specgrupę rozpracowującą środowisko pseudokibiców handlujących środkami odurzającymi. Z dokonanych przez kryminalnych ustaleń wynikało, że gang przez okres kilku miesięcy wprowadził na czarny rynek w Małopolsce znaczną ilość środków odurzających. Wszyscy sprawcy byli związani ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców. Każdy z członków gangu odgrywał określoną rolę w przestępczym procederze. Od szefa grupy, do osoby sprowadzającej i przechowującej narkotyki, czy szukającej odpowiedniego rynku zbycia, po osobę zajmującą się bezpośrednią dystrybucją.

W sprawie śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Prądnik Biały. Intensywne rozpracowanie gangu przestępczego i zebranie odpowiednich materiałów dowodowych pozwoliło na przestąpienie do rozbicia grupy. Kilka dni temu doszło do realizacji prokuratorskich postanowień dotyczących zatrzymania najważniejszych członków przestępczej grupy i przeszukania ich posesji. Funkcjonariusze Policji jednocześnie sprawdzili 25 adresów na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego. Zatrzymanych zostało 9 osób w wieku 32-47 lat (8 mężczyzn i jedna kobieta). Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. kilkaset gramów marihuany, niewielką ilość kokainy, gotówkę, telefony, laptopy.

Wśród zatrzymanych jest herszt grupy. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Natomiast pozostali członkowie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty uczestniczenia w obrocie znacznej ilości środków odurzających.

1 kwietnia sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowy areszt wobec 4 podejrzanych tj. herszta grupy i trzech innych mężczyzn. Pozostałe osoby objęte zostały policyjnym dozorem. Podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.24 MB)