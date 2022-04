3 osoby zatrzymane za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy Data publikacji 07.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę w powiecie białostockim policjanci zatrzymali 3 osoby, podejrzane o pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę wieczorem, 3 kwietnia 2022 r. policjanci z poznańskiego oddziału prewencji w okolicach Juszkowego Grodu zatrzymali do kontroli mercedesa. Za kierownicą siedział 27-letni obywatel Gruzji. W tym samym czasie funkcjonariusze Straży Granicznej kilkaset metrów dalej zatrzymali drugi pojazd. Za jego kierownicą siedział również obywatel Gruzji. Po chwili policjanci zatrzymali do kontroli kolejny samochód. Kierował nim 43-letni obywatel Ukrainy. Jak ustalili funkcjonariusze, dwaj obywatele Gruzji i obywatel Ukrainy mieli wspólny cel podróży. Jechali, żeby zabrać osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. W trakcie kontroli mercedesa okazało się, że 27-letni Gruzin miał ukryte w osłonie przeciwsłonecznej niewielkie zawiniątko foliowe z zawartością białego proszku. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to metaamfetamina.

Wszyscy zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu, a ich samochody na policyjny parking. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty pomocnictwa przy nielegalnym przekraczaniu granicy, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 27-letni Gruzin usłyszał też zarzut posiadania niewielkiej ilości narkotyków, za co grozi kara do roku pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / sc)

