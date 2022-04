Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 440 kilogramów nielegalnego tytoniu i marihuanę Data publikacji 07.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z malborskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli ponad 440 kilogramów nielegalnego tytoniu, maszynę do rozdrabniania papierosów w celu odzyskania tytoniu oraz prawie 200 gramów marihuany. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. W związku ze sprawą została zatrzymana 47-letnia właścicielka posesji. Kobieta usłyszała już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i nielegalnej uprawy konopi, za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia. Nielegalny tytoń i specjalistyczna maszyna trafiły do depozytu Krajowej Administracji Skarbowej, której funkcjonariusze prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie.

Policjanci Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w Malborku, w wyniku pracy operacyjnej uzyskali informację, że na jednej z posesji na terenie malborskiego powiatu, może być przechowywany nielegalny tytoń. W poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r. kryminalni wraz z funkcjonariuszami pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali to miejsce i potwierdzili swoje wcześniejsze ustalenia. Podczas przeprowadzonej akcji mundurowi w jednym z budynków gospodarczych znaleźli 38 worków z zawartością tytoniu o łącznej wadze ponad 440 kilogramów oraz specjalistyczną maszynę służącą do rozdrabniania papierosów w celu odzyskania tytoniu. Ponadto, w tym samym pomieszczeniu funkcjonariusze znaleźli papierowe torby z suszem roślinnym. Wykonane badania substancji wykazały, że jest to prawie 200 gramów marihuany.

W związku ze sprawą została zatrzymana 47-letnia właścicielka posesji. Kobieta usłyszała zarzuty uprawy konopi i posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Zabezpieczony tytoń wraz z maszyną zostały przekazane funkcjonariuszom KAS, jako dowody w prowadzonym postępowaniu. Jak wstępnie oszacowano, uszczuplenie podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa, z tego nielegalnego procederu, wyniosło prawie 400 tys. złotych. Za popełnione przestępstwa skarbowe grozi kara do 2 lat więzienia i wysoka grzywna.

(KWP w Gdańsku / sc)