Zatrzymani za posiadanie i usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków Data publikacji 07.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch mieszkańców Lublina za posiadanie i usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Wpadli gdy wyjeżdżali samochodem z nielegalnym towarem. W BMW którym jechali, policjanci ujawnili kilogram mefedronu. Podczas przeszukań w jednej z kamienic ujawnili należące do nich kolejne ilości środków odurzających. Łącznie zabezpieczyli 8 kg mefedronu, prawie kilogram marihuany ponad 2 tysiące paczek papierosów oraz 90 litrów spirytusu bez akcyzy.

Zatrzymani to: 33 i 36 latek. Obaj są mieszkańcami Lublina i byli już notowani. Kryminalni posiadali informacje, że obecnie mogą zajmować się wprowadzaniem narkotyków do obrotu. Zostali zatrzymani gdy wyjeżdżali BMW z terenu posesji. Byli wyraźnie zaskoczeni nagłym pojawieniem się policjantów.

W aucie kryminalni ujawnili kilogram mefedronu. Później podczas dalszych przeszukań miejsc przebywania obu mężczyzn w jednej z kamienic ujawnili kolejne 7 kilogramów mefedronu i prawie kilogram marihuany. Ponadto w lokalu policjanci ponad 2 tysiące paczek papierosów bez akcyzy oraz 90 litrów spirytusu.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury gdzie usłyszeli zarzuty posiadania oraz usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Wczoraj trafili przed oblicze sądu, który zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Obu mężczyznom grozi kara do 12 lat więzienia.

Policjanci zabezpieczyli też pieniądze i mienie zatrzymanych o wartości ponad 50 tys. zł. na poczet przyszłych kar.

