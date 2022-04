Na finiszu przedświątecznych przygotowań uważaj na przestępców Data publikacji 07.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Święta Wielkanocne coraz bliżej. Dla wielu z nas to czas gorączkowych zakupów i przygotowań. W codziennym pośpiechu możemy jednak stracić czujność i w konsekwencji paść ofiarą oszustów lub kieszonkowców. Pamiętajmy, że przestępcy działają zarówno w świecie realnym, jak i w wirtualnym. Zachowajmy zatem ostrożność i na finiszu przedświątecznych przygotowań nie dajmy się zwieść przestępcom.

Kupuj bezpiecznie w sklepach stacjonarnych



Ostatnie dni przedświątecznych przygotowań to gorączka zakupów. Przestępcy wykorzystują ten czas i liczą na nasze rozkojarzenie, presję czasu i chęć szybkiego załatwienia różnych spraw. Złodzieje często sami tworzą tzw. sztuczny tłok, by ułatwić sobie kradzież. Najchętniej działają w dużych sklepach czy targowiskach, a kiedy chcemy zapłacić za zakupy okazuje się z naszej torebki „zniknął” portfel z dokumentami, gotówką i kartami bankomatowymi. By uniknąć takiej nieprzyjemnej sytuacji, musimy zachować podstawowe zasady ostrożności.



• Nigdy nie zostawiajmy portfeli czy telefonów komórkowych na sklepowych ladach, a podczas płacenia za zakupy, nie pokazujmy, że mamy przy sobie większą ilości gotówki.

• Mężczyźni nie powinni chować portfeli do tylnej kieszeni spodni, a kobiety powinny zwracać uwagę na to, by ich torebki znajdowały się zawsze z przodu, w zasięgu wzroku, z głęboko schowanym portfelem i zasuniętym zamkiem.

• Wzmożoną uwagę zachowajmy również na parkingach w okolicach centrów handlowych. Bezwzględnie pamiętajmy o domykaniu szyb w autach i niepozostawianiu wewnątrz wartościowych przedmiotów, które mogą skusić złodzieja.

Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas zakupów w Internecie



Okres przedświąteczny to wzmożony czas aktywności przestępców zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Robiąc zakupy przez Internet zachowajmy ostrożność, ponieważ nie brakuje nieuczciwych sprzedawców, którzy w łatwy i szybki sposób chcą osiągnąć zysk.



• Unikajmy robienia zakupów w miejscach publicznych za pomocą tabletu lub smartfona w otwartej sieci internetowej. W ten sposób zmniejszymy ryzyko dostania się naszych danych w niepowołane ręce.

• Często zmieniajmy hasła, które wprowadzamy logując się do serwisów internetowych, by zminimalizować ryzyko włamania się na konto i długotrwałego wykorzystania hasła przez osobę, która się pod nas podszywa.

• Nie reagujmy na tzw. super okazje i nie poddawajmy się presji czasu.

• Uważajmy na fałszywe sklepy internetowe. Zamawiając wybrany przedmiot zwróćmy uwagę na sprzedającego (jak długo widnieje w serwisie, ilu użytkowników korzystało z jego usług, czy ma pozytywne opinie itp.) oraz czytajmy dokładnie opis aukcji i regulamin sklepu, z którego usług zamierzamy skorzystać.

• Zanim wpłacimy pieniądze na wskazane konto, rozważmy bezpieczniejszą opcję płatności przy odbiorze.

• Gromadźmy całą korespondencję prowadzoną ze sprzedającym, bo w przypadku oszustwa jest ona bezcennym dowodem.

• Po otrzymaniu przesyłki koniecznie sprawdźmy, czy towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli nie, należy skontaktować się ze sprzedającym, by wykluczyć ewentualną pomyłkę. Gdy mimo prób nie udaje się to lub, pomimo że odesłaliśmy zakupiony towar, nie otrzymaliśmy zwrotu pieniędzy, poinformujmy o tym fakcie Policję.

Pamiętajmy, że okres wzmożonych zakupów internetowych przed świętami wykorzystują również cyberoszuści, którzy podszywając się pod firmy kurierskie, rozsyłają fałszywe e-maile czy SMS-y, które często zawierają informację np. o możliwości śledzenia przesyłki po kliknięciu przesłanego linku czy zawierają informacje o niedopłacie do przesyłki lub o innych drobnych problemach, które można rozwiązać przez wpłatę niewielkiej sumy pieniędzy. Kiedy klikniemy taki link nasze urządzenie zostaje zainfekowane oprogramowaniem, które wykrada dane uwierzytelniające dostęp do bankowości elektronicznej, kont pocztowych czy mediów społecznościowych. Później orientujemy się, że z konta „zniknęły” nasze oszczędności.

Nie zapominajmy, że okazja czyni złodzieja, dlatego sami nie stwarzajmy mu takiej szansy. W przypadku, gdy zorientujemy się, że padliśmy ofiarą złodzieja lub cyberoszusta, niezwłocznie należy zgłosić się do najbliższej jednostki Policji.

(KWP w Krakowie / kp)