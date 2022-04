Policjanci zdążyli w ostatniej chwili. Poszukiwania w Rzepienniku Data publikacji 07.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zgłoszenie informacji o zaginięciu jednego z mieszkańców Rzepiennika mimo późnej pory dnia spowodowało natychmiastową mobilizację policjantów z Ciężkowic. Jeszcze tego sam dnia przed północą zaginiony mężczyzna został odnaleziony i przyniesiony do drogi, gdzie trafił w ręce ratowników medycznych.

W środę (6.04.2022) po godzinie 21.00 do dyżurnego tarnowskiej Policji zadzwoniła zaniepokojona kobieta. Poinformowała, że jej brat wyszedł z domu do lasu ciąć drzewo i powinien już dawno wrócić więc podejrzewała, że uległ wypadkowi. Ponieważ zapadał zmrok każda chwila była cenna. Pierwsze sprawdzenia policjantów pozwoliły na ustalenie, że w lesie we wskazanym kierunku faktycznie były wykonywane prace, ponieważ sąsiedzi słyszeli warkot piły motorowej. Jednak sprawdzenie rejonu wspólnie z rodziną nie przyniosły pozytywnego rezultatu.

Do pomocy w poszukiwaniach przydzielono dodatkowe patrole z Ciężkowic, a dyżurny skierował do poszukiwań także przewodnika z psem służbowy oraz policjantów z noktowizorem. Kolejne sprawdzenie wskazanego rejonu miało miejsce jeszcze przed północą. W pewnym momencie jeden z policjantów usłyszał, na początku słaby i cichy, później wyraźniejszy głos wołający o pomoc. Poszedł w tym kierunku i święcąc latarką odnalazł w gęstych zaroślach 43-latka, który nie był już w stanie iść o własnych siłach. Mężczyzna zasłabł ze względów zdrowotnych.

Policjanci biorący udział w poszukiwaniach wynieśli mężczyznę z trudnego terenu i przenieśli go do drogi, gdzie przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Osłabiony i wycieńczony zaginiony otrzymał pierwszą niezbędną pomoc medyczną. Nie było konieczności transportowania go do szpitala. Udzielona pomoc przez ratowników z zespołu ratunkowego, w tym wypadku wystarczyła. Mężczyzna został przekazany rodzinie.

W tym przypadku pomoc przyszła na czas. W takich wypadkach nie należy zwlekać z decyzją o informowaniu służb, ponieważ każda chwila jest cenna przy ratowaniu życia.

(KWP w Krakowie / kp)