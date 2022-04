Szyba czołowa od innego auta zamontowana za pomocą… pianki montażowej to najmniejsze z przewinień 35-letniej kierującej zatrzymanej do policyjnej kontroli Data publikacji 08.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Złotoryjscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 35-letnią kierującą. Przyczyną kontroli była szyba czołowa w jej pojeździe, która pochodziła od innego modelu auta, a w dodatku została zamontowana przy użyciu… pianki montażowej. W trakcie czynności okazało się ponadto, że kobieta ma cofnięte uprawnienia, złamała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i jest poszukiwana do odbycia zastępczej kary aresztu. Co więcej, badanie narkotesterem wykazało, że prowadziła auto pod wpływem narkotyków. 35-latka trafiła do zakładu karnego, a za popełnione czyny odpowie przed sądem. Grozi jej kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Czaple, w powiecie złotoryjskim. Funkcjonariusze ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi patrolując lokalne drogi, zauważyli samochód osobowy z szybą czołową wystającą ponad dach tego pojazdu. Mundurowi postanowili zatrzymać auto do kontroli i sprawdzić jego stan techniczny.

Kiedy podeszli bliżej pojazdu, zauważyli, że szyba czołowa pochodzi z innego modelu samochodu i kompletnie nie pasuje do tego auta. Częściowo wystawała ona ponad dach i w tych miejscach była zabezpieczona kawałkami taśmy. Tam, gdzie szyba była zbyt wąska w stosunku do oryginalnego otworu przeznaczonego do jej montażu, widoczna była pianka montażowa, za pomocą której szyba została przymocowana.

Za kierownicą siedziała 35-letnia mieszkanka powiatu lwóweckiego. Brak badań technicznych i usterki auta skutkowały zatrzymaniem przez policjantów dowodu rejestracyjnego. W trakcie dalszych czynności okazało się jednak, że był to dopiero początek problemów kierującej. Podczas sprawdzania jej danych w systemach policyjnych, wyszło bowiem na jaw, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Zostały one jej cofnięte decyzją starosty. Dodatkowo posiadała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a badanie narkotesterem wykazało, że była pod wpływem narkotyków.

Kobieta została zatrzymana i trafiła już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zastępczą karę aresztu. W celu potwierdzenia faktu kierowania przez nią pojazdem pod wpływem narkotyków została jej pobrana krew do dalszych badań. Za kierowanie pojazdem, pomimo posiadania sądowego zakazu oraz wbrew decyzji o cofnięciu uprawnień, grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że stan techniczny auta jest równie ważny, jak przestrzeganie limitów prędkości czy stosowanie się do innych przepisów!

Samochody z „łysymi” oponami, uszkodzonymi reflektorami, pękniętymi szybami czołowymi, niesprawnym układem hamulcowym lub wydechowym, niewłaściwym oświetleniem czy też elementami pojazdu zamontowanymi przy pomocy… taśmy klejącej, to tylko kilka przykładów rażących zaniedbań ze strony właścicieli samochodów. Pamiętajmy o tym, że każdy kierowca ma obowiązek przestrzegać przepisów ruchu drogowego, w tym dbać o stan techniczny pojazdu, aby nie zagrażał on bezpieczeństwu na drodze.

(KWP we Wrocławiu / kp)