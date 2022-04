Przasnyscy policjanci pomogli kobiecie, której życie było zagrożone Data publikacji 08.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie, zawsze można liczyć na pomoc policjantów. Mieliśmy okazję się o tym przekonać w ubiegłą środę, kiedy to policjanci po otrzymaniu zgłoszenia o możliwym udarze u kobiety, podjęli natychmiastowe działania. Dzięki szybkiej reakcji policjantów pomoc medyczna przyszła na czas.

W ubiegłą środę (6.04.2022) dyżurny przasnyskiej komendy otrzymał telefonicznie informację od lekarza jednej z przychodni, że zadzwoniła do niego kobieta, z którą kontakt był utrudniony Miał on podejrzenie, że może mieć udar i jej życie mogło być zagrożone. Dodatkowo brak było możliwości ustalenia osoby dzwoniącej, gdyż nie wyświetlił się jej numer telefonu. Lekarz o wszystkim poinformował dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, który podjął zdecydowane działania. W ich wyniku ustalono numer telefonu osoby dzwoniącej do przychodni, jej dane osobowe, a także miejsce zamieszkania. Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego, pod wskazanym adresem w Przasnyszu zastali 77-letnią kobietę. Udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe, które po przybyciu na miejsce zabrało seniorkę do szpitala.

(KWP zs. w Radomiu / kp)