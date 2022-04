Małżonkowie odpowiedzą za oszustwa bankowe Data publikacji 08.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 8 lat pozbawienia wolności, grozi nieuczciwej parze 36-latków, podejrzanych o oszustwa bankowe. Na ich trop wpadli krośnieńscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą. Małżonkowie wyłudzali pożyczki gotówkowe i nakłonili pracownika swojej firmy do zaciągnięcia jednej z nich.

Krośnieńscy policjanci, z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą, wyjaśnili okoliczności serii oszustw, polegających na wyłudzaniu kredytów za pośrednictwem internetowych firm pożyczkowych. Z ustaleń śledczych wynikało, że 36-letnia właścicielka prywatnej firmy, nakłoniła swojego pracownika do zaciągnięcia kredytu gotówkowego, który zobowiązała się spłacić.

Po uruchomieniu kredytu lojalny pracownik przekazał swojej szefowej pieniądze, kartę kredytową oraz dane pozwalające na uzyskanie dostępu do bankowości internetowej i obsługi konta kredytowego. 36-latka zapewniła go, że razem z mężem spłacą w całości powstałe zadłużenie.

Okazało się jednak, że małżonkowie po spłacie kilku rat kredytowych, zaprzestawali regulowania dalszej części zobowiązania. Nieuczciwa para, dysponując danymi osobowymi swojego pracownika oraz pełnym dostępem do jego rachunku bankowego, wyłudzała kolejne kredyty i realizowała operacje finansowe, bez wiedzy figurującego w oficjalnej dokumentacji pożyczkobiorcy.

Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że składając wnioski kredytowe na platformach internetowych świadczących usługi pożyczkowe, małżonkowie wyłudzili blisko 20 tysięcy złotych. Para nieuczciwych 36-latków usiłowała wyłudzić znacznie większą kwotę, jednak część wniosków była negatywnie rozpatrywana przez pożyczkodawców.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie każdemu z małżonków po 40 zarzutów, dotyczących oszustwa oraz usiłowania oszustwa.

Ustawodawca określa — kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

(KWP w Rzeszowie / kp)