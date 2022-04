Kryminalni zatrzymali podejrzanych o włamania i kradzież papug i kanarków Data publikacji 08.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci ustalili i zatrzymali mężczyzn podejrzanych o włamania do ogródków działkowych oraz kradzież papug i kanarków. Zatrzymani mężczyźni w wieku 30 i 43 lat usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. Okazało się, że to już ich trzeci taki występek.

Do zdarzenia doszło w środę, 6 kwietnia 2022 r. Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zatrzymali 30 i 43-latka, którzy są podejrzani o trzykrotne włamanie się do ogródków działkowych. Ich łupem za każdym razem padały egzotyczne ptaki. Funkcjonariusze, którzy zajmowali się tą sprawą ustalili, że skradzione papugi i kanarki mogą znajdować się u dwóch mieszkańców Nowej Soli, co potwierdziło się podczas przeszukania. Po sprawdzeniu pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanych funkcjonariusze ujawnili papugi, które zostały skradzione także w 2021 roku, a zatrzymani mają na swoim koncie także dwie inne kradzieże z włamaniami, skąd również kradli ptaki.

Podczas przesłuchania mężczyźni tłumaczyli swoje zachowanie tym, że hobbystycznie zajmują się hodowlą papug i kanarków. Mundurowi odzyskali już większą część skradzionego ptactwa, które zostało zwrócone właścicielom. O dalszym losie 30 i 43-latka zadecyduje sąd. Przypominamy, że za popełnione przez nich przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)

