Ostrowiecki policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 08.04.2022 Służba pełniona w Policji nigdy nie kończy się w momencie zdjęcia munduru. Udowodnił to dzisiaj z samego rana policjant ostrowieckiej komendy, który w trakcie swojego powrotu ze służby do domu, zatrzymał nietrzeźwego 46-letniego kierującego pojazdem. Ostrowczanin, mając ponad pół promila alkoholu w organizmie wsiadł za kierownicę swojego renault. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem.

Do całej sytuacji doszło dzisiaj rano około godziny 6.30 na ul. Leśnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wtedy to, funkcjonariusz ogniwa patrolowo-interwencyjnego ostrowieckiej komendy sierż. Andrzej Niedbała, wracając do domu po zakończonej służbie postanowił zrobić zakupy w miejscowym sklepie. Stojąc w kolejce przy kasie stróż prawa zwrócił uwagę na mężczyznę, który pomimo tak wczesnej pory zakupił alkohol. Nie byłoby w tej sytuacji nic dziwnego, gdyby nie fakt, że klient ten po wyjściu ze sklepu wsiadł do swojego auta, a po chwili wyrzucił z niego pustą już butelkę zakupionego przed chwilą trunku i odjechał. Sierż. Andrzej Niedbała, widząc całe zdarzenie był przekonany, że kierujący tym pojazdem mężczyzna prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Mundurowy natychmiast postanowił ruszyć za nim, by udaremnić mu dalszą jazdę. Po chwili na ul. Jarzębinowej zatrzymał kierującego francuskim autem, od którego wyczuwalna była woń alkoholu. Przybyli na miejsce policjanci z ostrowieckiej drogówki sprawdzili stan trzeźwości 46-latka. Okazało się, że wsiadł za kierownicę swojego auta mając ponad pół promila alkoholu w organizmie. Teraz sprawa nietrzeźwego ostrowczanina znajdzie swój finał w sądzie.

Wzorowa postawa ostrowieckiego stróża prawa zasługuje na uznanie i pokazała, że policjantem jest się nie tylko w trakcie pełnionej służby, ale i poza nią.

(KWP w Kielcach / kp)