Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 08.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oficer dyżurny koluszkowskiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego. 51-letni kierujący audi miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia.

Policjantem jest się zawsze, nie tylko na służbie. Potwierdził to kolejny koluszkowski policjant. 7 marca 2022 roku tuż przed godziną 21.00 w miejscowości Borowa oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach spędzając czas wolny od służby zauważył, iż jadące za nim audi nie trzyma prawidłowego toru jazdy. Policjant miał podejrzenie, że kierujący tym pojazdem mógł być nietrzeźwy. Aby sprawdzić stan tego kierowcy, policjant zatrzymał swój samochód zmuszając do zatrzymania jadące za nim audi. Gdy podszedł do kierowcy, wyczuł od niego silną woń alkoholu. Mężczyzna bełkotał i faktycznie był nietrzeźwy. Funkcjonariusz natychmiast wyjął kluczyki ze stacyjki i wezwał patrol policji. Kierującym audi był 51-letni mieszkaniec gminy Koluszki. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. 51-latek odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy oraz wysoka grzywna.

Policjanci przypominają, że alkohol wydłuża czas reakcji, zaburza ostrość widzenia i powoduje problemy z oceną odległości. Nietrzeźwy kierujący przecenia własne umiejętności i błędnie ocenia sytuację na drodze. W ten sposób stwarza ogromne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

(KWP w Łodzi / kp)