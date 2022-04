Rozbita grupa przestępcza powiązana ze środowiskiem wrocławskich pseudokibiców, zajmujaca się wprowadzaniem do obrotu narkotyków Data publikacji 08.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Członkowie tej grupy powiązani są ze środowiskiem wrocławskich pseudokibiców. W trakcie realizacji, w której brali udział funkcjonariusze z kilku wydziałów KWP we Wrocławiu, zlikwidowano dwie plantacje konopi indyjskich, zabezpieczono sprzęt do uprawy, ponad 2,5 kg gotowych narkotyków, kilkadziesiąt opakowań sterydów anabolicznych, 3 sztuki broni i amunicję. Do sprawy zatrzymanych zostało 5 osób, które już usłyszały zarzuty. Wśród nich znalazł się szef grupy, który decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przez długie miesiące rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem wrocławskich pseudokibiców, która od co najmniej dwóch lat zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Żmudna i skrupulatna praca operacyjna przyniosła oczekiwany efekt w postaci identyfikacji osób zajmujących się tym nielegalnym procederem, ich zatrzymania oraz przechwycenia znacznej ilości narkotyków, które dzięki temu nie trafią na rynek.

W toku realizacji tej sprawy, w trakcie minionego tygodnia, policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej przy wsparciu swoich kolegów z kilku wydziałów KWP we Wrocławiu, m.in. Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową, Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową oraz Wydziału Kryminalnego weszli do kilku mieszkań na terenie stolicy Dolnego Śląska. Podczas tych działań zatrzymano 5 osób, wśród których znalazł się „mózg” całego przestępczego przedsięwzięcia – 37-letni mężczyzna. W trakcie przeszukań wytypowanych lokali mundurowi zlikwidowali dwie plantacje konopi indyjskich, zabezpieczono sprzęt do uprawy, porcjowania i pakowania narkotyków, a także ponad 2,5 kilograma gotowych środków odurzających (marihuany i amfetaminy). Do policyjnego depozytu trafiło również kilkadziesiąt opakowań sterydów anabolicznych, 3 sztuki broni oraz amunicja. Policjanci zajęli również mienie w postaci gotówki w kwocie kilku tysięcy złotych.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, posiadania i uprawy narkotyków, posiadania broni i amunicji bez wymaganych zezwoleń. 37-letni szef grupy decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Pięciu zatrzymanym mężczyznom grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Obecnie trwają dalsze czynności w tej sprawie. Niewykluczone są również kolejne zatrzymania.

(KWP we Wrocławiu / kp)

