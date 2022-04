Mała Elena z Dolnego Śląska nagrodzona w międzynarodowym konkursie IPA Data publikacji 08.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie lada wyróżnienie trafiło do rąk córki jednego z policjantów KWP we Wrocławiu. Jego córka Elena zajęła bowiem wysokie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Malarstwa Dziecięcego, który zorganizowany został przez Sekcję Światową Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. W kategorii „Policja i zwierzęta” praca małej malarki zdobyła uznanie jurorów, a zarazem bardzo wysoką II lokatę, konkurując tym samym z innymi dziełami dzieci niemal z całego świata.

Elena już od najmłodszych lat uwielbia rysować i malować. W rozwijaniu talentu pomagają jej mama Agata i tata Krystian, na co dzień funkcjonariusz dolnośląskiej Policji i członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. A jako dowód, że talent jest nieprzeciętny świadczy fakt, że 7-latka została doceniona przez sekcję światową International Police Association podczas organizowanego przed kilkoma miesiącami konkursu plastycznego.

Każde dziecko, które chciało wziąć w nim udział, musiało przygotować pracę w jednej z trzech kategorii. Elena spod Wrocławia wybrała tę zatytułowaną „Policja i zwierzęta” z racji ogromnej sympatii zarówno do funkcjonariuszy, jak i do naszych „braci mniejszych”. Młoda artystka nie ukrywa, że praca nad jej dziełem zajęła trochę czasu, choć najważniejszy był oczywiście pomysł na pracę. Przedstawia ona bowiem uśmiechniętego psa w mundurze, który z kartki A4 łypie na nas sympatycznym wzrokiem i pokazuje tym samym, że pilnuje porządku oraz dba o bezpieczeństwo wszystkich.

Dzieło małej Dolnoślązaczki zdobyło uznanie międzynarodowego jury, które uhonorowało Elenkę nagrodą! Do rąk 7-latki, która w plastycznej rywalizacji zajęła II lokatę, trafiły nie tylko pamiątkowy dyplom od organizatorów konkursu, ale także gadżety sygnowane logo IPA oraz akcesoria plastyczne, niezwykle przydatne w rozwijaniu artystycznego talentu. Nie obyło się bez małej uroczystości zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podczas której artystka otrzymała wspomniane nagrody z rąk komisarza Bartłomieja Majchrzaka, który jest Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka i przedstawicielem lokalnych struktur IPA. Szczere gratulacje zostały skierowane także do wspierających ją na każdym kroku rodziców, niezwykle dumnych z córki, co przypieczętowane było nawet małą łzą wzruszenia w ich oczach w trakcie spotkania.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w Izbie Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Do gratulacji dla Eleny dołączyli się kustosz Izby komisarz Arkadiusz Majcherek i zastępca kustosza izby Pani Kamila Skłodowska.

Jeszcze raz gratulujemy zarówno Elence, jak i jej rodzicom oraz życzymy dalszych sukcesów, nie tylko na niwie plastycznej.

(KWP we Wrocławiu / kp)