Krakowscy policjanci zatrzymali obywatela Ukrainy, który oszukał swoją rodaczkę Data publikacji 08.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 5 kwietnia br. policjanci z Komisariatu Policji III w Krakowie zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy, który oszukał swoją rodaczkę. Mężczyzna obiecał studentce, że w zamian za gotówkę przywiezie do Polski jej najbliższych, którzy pozostali na Ukrainie. Oszust wycenił swoją usługę na kwotę ponad 5 tys. złotych, pieniądze zabrał, a transportu nie zrealizował.

25 lutego 2022 r. granicę w Medyce przekroczyła młoda obywatelka Ukrainy. Kobieta od kilku lat mieszka i studiuje w Krakowie, jednak przed wybuchem wojny na krótko pojechała w rodzinne strony. Kiedy sytuacja na Ukrainie zrobiła się niebezpieczna dziewczyna zdecydowała się wrócić do Krakowa. Po kilkunastogodzinnej drodze pokonanej pieszo dotarła do polskiej granicy. W Medyce podszedł do niej młody mężczyzna, który zaoferował, że podwiezie ją do stolicy Małopolski. Kobieta zgodziła się na tę propozycję przekonana, że trafiła na osobę niosącą pomoc uchodźcom. Następnie poprosiła go o pomoc w przewiezieniu z Ukrainy jej najbliższych. Kierowca zgodził się odpłatnie pojechać po krewnych i znajomych kobiety, wstępnie wyceniając tą usługę na kwotę około 4 tys. złotych. Obywatel Ukrainy otrzymał kilkutysięczną zaliczkę oraz dane kontaktowe do rodziny dziewczyny. Kierowca zapewniał studentkę i jej najbliższych, że zrealizuje transport oraz poprosił o przelanie dodatkowych środków na ten cel. W sumie na konto oszusta wpłynęło ponad 5 tys. złotych. Mężczyzna nie przywiózł z Ukrainy krewnych studentki, za to przestał odbierać telefon i zniknął z pieniędzmi.

Oszukana kobieta zgłosiła sprawę policjantom z Komisariatu III Policji w Krakowie. Mundurowi z ”trójki”, mimo że posiadali bardzo niewiele informacji na temat oszusta ustalili, że może nim być 30-letni obywatel Ukrainy, który od kilku lat przebywa w Polsce. 5 kwietnia br. funkcjonariusze, opierając się na swoich ustaleniach zatrzymali podejrzanego w śródmieściu Krakowa. 30-latek został zatrzymany, złożył wyjaśnienia i zobowiązał się zwrócić skradzione pieniądze. Obywatel Ukrainy odpowie karnie za oszustwo, za co grozić mu może do 8 lat więzienia.

Apelujemy do uchodźców wojennych z Ukrainy, aby zawsze z należytą ostrożnością podchodzili do nieznajomych osób oferujących im pomoc.

Komenda Główna Policji przygotowała specjalnie z myślą o przybyszach z Ukrainy spoty informacyjne w ich ojczystym języku, które zawierają szereg praktycznych wskazówek i ważnych przestróg, których przestrzeganie zwiększy bezpieczeństwo migrantów.

(KWP w Krakowie / sc)