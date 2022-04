Koleżeńska zbiórka dla ukraińskich policjantów Data publikacji 10.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wraz z Łódzką Grupa Wojewódzką IPA zorganizowała koleżeńską zbiórkę jedzenia, które trafiło na Ukrainę. 8 kwietnia 2022 roku zebrane dary zawieziono do Chełma. Przy tej okazji policjanci odwiedzili jedną ze szkół podstawowych gdzie uczą się najmłodsi uchodźcy.

Cały pomysł zrodził się już znacznie wcześniej, ale potrzebny był czas na jego realizację. Był on odpowiedzią na apele ukraińskich policjantów, na które nie mogliśmy pozostać obojętni. Tym razem skoncentrowaliśmy się na jedzeniu, którego coraz bardziej brakuje na terenie tego objętego wojną kraju. Funkcjonariusze naszego garnizonu z takim zaangażowaniem odpowiedzieli na wspólny apel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA, że już na początku pakowania zebranych darów stało się jasne, że jeden bus to zdecydowanie za mało by pomieścić całość. W efekcie 2 wypełnione prawie po sam dach pojazdy ruszyły do Chełma 8 kwietnia 2022 roku. Zanim jednak dotarły do miejsca przekazania zebranego jedzenia, funkcjonariusze postanowili odwiedzić wyjątkowe miejsce - Szkołę Podstawową nr 7 im. Władysława Sikorskiego w Chełmie. To właśnie w tej placówce utworzono klasy w których uczą się ukraińskie dzieci. Maluchy wraz ze swoimi mamami uciekły przed koszmarem wojny, by w tej właśnie miejscowości znaleźć schronienie i nowy dom. Wizyta policjantów, a w szczególności maskotki KWP w Łodzi - Komisarz Błysk oraz „pluszaki” i słodycze, które otrzymały od funkcjonariuszy wywołały uśmiechy na buziach dzieci i pozwoliły choć na chwilę zapomnieć o otaczających ich problemach. Po tej wzruszającej wizycie wypełnionej uściskami i pięknymi słowami policjanci ruszyli w umówione miejsce, gdzie już czekali na nich przedstawiciele IPA Chełm oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA z Ukrainy. Przekazaliśmy im zebrane jedzenie, które zostanie przetransportowane za granicę Polski bezpośrednio przez ukraińskich „ipowców”.

W imieniu policjantów zza wschodniej granicy dziękujemy wszystkim łódzkim funkcjonariuszom i członkom IPA, którzy przyłączyli się do zbiórki. Pokazaliśmy, że nie zostawiamy naszych mundurowych kolegów w potrzebie. Czasem mały gest znaczy więcej niż tysiąc słów.

kom. Aneta Sobieraj