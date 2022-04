Odpowiedzą za rozbój i pozbawienie wolności Data publikacji 11.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch sprawców podejrzanych o rozbój i pozbawienie wolności. Mężczyźni siłą wepchnęli 32-latka do samochodu i wywieźli w okolice powiatu gostynińskiego. Tam używając siły fizycznej dokonali na nim rozboju i pozostawili. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. 7 kwietnia 2022 roku prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzn. Sąd przychylił się do wniosku i najbliższe trzy miesiące mężczyźni spędzą w areszcie.

Do zdarzenia doszło 4 kwietnia 2022 roku na jednej z ulic w Kutnie. Około godziny 17.00 dwóch mężczyzn jadących oplem corsa zatrzymało się przy ulicy Skłodowskiej, którą szedł 32-latek i siłą wciągnęli mężczyznę do samochodu. Następnie pojechali z nim w okolice powiatu gostynińskiego gdzie używając przemocy wobec pokrzywdzonego zabrali mu pieniądze, telefon komórkowy oraz buty, pozostawiając go boso. Młodszy z napastników groził pokrzywdzonemu. 32-latek bez butów dotarł do najbliższego budynku mieszkalnego i poprosił o pomoc. Zawiadomiona została policja. Mężczyznę przewieziono do szpitala w Kutnie, gdzie po udzieleniu mu pomocy medycznej został zwolniony do domu. Policjanci natychmiast przystąpili do ustalania sprawców tego zajścia. Już następnego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 36 i 41 lat podejrzanych o rozbój i pozbawienie wolności mężczyzny. Podczas przeszukania samochodu należącego do 36-latka ujawniono w bagażniku buty pokrzywdzonego. Dokonano również przeszukań pomieszczeń mieszkalnych zatrzymanych. W pokoju zajmowanym przez 41-letniego mężczyznę policjanci znaleźli skradziony telefon komórkowy. Skrupulatnie prowadzone czynności przeszukania doprowadziły również do ujawnienia tam suszu roślinnego, którego wstępne badanie potwierdziło, że jest to marihuana.

Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutów. Obaj odpowiedzą za rozbój oraz za pozbawienie wolności. Dodatkowo 36-latek odpowie za groźby karalne kierowane wobec pokrzywdzonego, natomiast 41-letni mężczyzna odpowie również za posiadanie środka odurzającego.

8 kwietnia 2022 roku sąd na wniosek prokuratora zdecydował, że najbliższe trzy miesiące mężczyźni spędzą w areszcie. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

