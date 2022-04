Pilotaż w drodze do szpitala Data publikacji 11.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy pilotowali w sobotę osobowego volkswagena, w którym znajdowała się rodząca kobieta. Policjanci wytyczyli dla kierującego najkrótszą drogę dojazdu do szpitala, dzięki czemu 29- latka bezpiecznie i szybko trafiła pod opiekę medyczną. Chwilę później, na świat przyszła dziewczynka – Sara.

Historia miała swój początek w sobotni poranek 9 kwietnia br. Na numer alarmowy 112 zadzwonił 31-latek z gminy Mniów z informacją o rodzącej kobiecie. Mężczyzna jechał do szpitala osobowym volkswagenem, wraz z 29-letnią żoną. Dyspozytor pogotowia przekazał tę informację do placówki medycznej i dyżurnego kieleckiej komendy. Sygnał o volkswagenie trafił do wszystkich patroli i po chwili auto zostało namierzone w Kostomłotach przez policjantów z kieleckiej drogówki. Patrol w składzie młodszy aspirant Krzysztof Zawierucha i posterunkowa Mariola Stępień po uzgodnieniu najszybszej trasy, wykonali pilotaż do szpitala przy ul. Prostej w Kielcach.

Sprawne przeprowadzenie eskorty i bieżąca informacja dla personelu sprawiła, że chwilę później, na sali porodowej, ku radości 31- latka i jego żony, przyszła na świat dziewczynka.

(KWP w Kielcach / kp)