Policjant strzelińskiej jednostki na podium European Championship 2022 Data publikacji 11.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend Siedlce były gospodarzem European Championship 2022. W tych międzynarodowych zawodach wziął udział funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie sierż. Hubert Raba i zajął najwyższe miejsca na podium. Policjant przygodę ze sportem siłowym rozpoczął już kilka lat temu. Warto wspomnieć, że Hubert Raba jest wielokrotnym medalistą i jak się okazało jednym z najsilniejszych mundurowych w kraju.

Nasz reprezentant, pomimo intensywnego i wyczerpującego sezonu, nie poddał się i w dniach od 6 do 9 kwietnia wziął udział w zawodach European Championship 2022 zorganizowanych po raz kolejny w Siedlcach. W trakcie zawodów w konkurencji wyciskanie leżąc typu PB RAW (bez sprzętu) policjant strzelińskiej jednostki w kategorii wagowej 82, 5 kg zajął 1 miejsce w klasyfikacji służb mundurowych, 1 miejsce w klasyfikacji Junior oraz 2 miejsce w klasyfikacji Open. Warto wspomnieć, że podczas zawodów nasz reprezentant ustanowił rekord życiowy w wyciskaniu leżąc uzyskując wynik 167, 5 kg . Zostało to uwiecznione w materiale wideo.



Sierż. Hubert Raba już od kilku lat trenuje trójbój siłowy. Sukcesy policjanta to wynik ciężkiej i intensywnej pracy, a także zaangażowania się w przygotowania do startów w zawodach. Jak sam przyznaje kolejnym celem do osiągnięcia jest pobicie własnego rekordu życiowego i zdobycie kolejnych tytułów.



Naszemu koledze serdecznie gratulujemy osiągniętych do tej pory wyników sportowych i życzymy dalszych sukcesów.



Film Źródło: mat. prywatne H. Raby