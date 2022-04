Zatrzymany za czynną napaść na policjanta Data publikacji 11.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymanemu 36-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza oraz wywierania wpływu na czynności urzędowe organu administracji rządowej. Mieszkaniec powiatu kolneńskiego został również objęty dozorem policyjnym. 36-latek w trakcie kontroli drogowej groził jednemu z policjantów, a następnie próbował zranić go nożem.

W czwartek po południu (7.04.2022), na jednej z ulic w Kolnie, funkcjonariusze "drogówki" zauważyli kierowcę opla, który w trakcie jazdy nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Podczas kontroli, kierowca przyznał się, że jechał bez pasów i przyjmie mandat. Jednak po chwili, zaczął grozić jednemu z policjantów. Powiedział, że policzy się z nim za poprzednią kontrolę. Tuż po tym, jak funkcjonariusz przekazał kierowcy mandat do podpisania, ten chwycił za nóż i próbował nim zranić policjanta.

36-latek został obezwładniony. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. W piątek mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza oraz wywierania wpływu na czynności urzędowe organu administracji rządowej. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mieszkaniec powiatu kolneńskiego został również objęty policyjnym dozorem.

(KWP w Białymstoku / kp)