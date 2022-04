Policjanci zatrzymali seryjnego oszusta. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany Data publikacji 11.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu zgorzeleckiego podejrzanego o serię oszustw, który dopuścił się w warunkach, tzw. ”recydywy”. Mężczyzna nielegalny proceder uprawiał na terenie całego kraju. Posługując się danymi innych osób, nie mając zamiaru zwrotu wypożyczał samochody o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Cześć z nich rozebrał na części, a następnie sprzedał. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego podejrzanego o serię oszustw, których dopuścił się w warunkach, tzw. ”recydywy” oraz o nielegalne posiadanie broni.

Policjanci jeleniogórskiej komendy realizując czynności w tej sprawie współpracowali z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i policjantami z Legnicy.

Jak ustalili funkcjonariusze, 31-latek 17 marca br. w Jeleniej Górze posługując się danymi innej osoby w jednej z firm wypożyczył, nie mając zamiaru zwrotu pojazd marki Audi o wartości 80 tysięcy złotych. Funkcjonariusze elementy karoserii pojazdu odnaleźli w skupie złomu w Lubinie. Realizując czynności 5 kwietnia br. policjanci podjęli próbę zatrzymania mężczyzny na terenie Legnicy. Poruszał się on pojazdem marki Renault, jednak nie miał zamiaru się zatrzymać i w trakcie ucieczki staranował 4 zaparkowane auta. Policjant, który podjął próbę jego zatrzymania w celu uniemożliwienia mu dalszej jazdy wykorzystał broń służbową. Tego dnia mężczyzna uciekł, a pojazd którym poruszał się policjanci odnaleźli porzucony około godziny później.

Funkcjonariusze zatrzymali go następnego dnia w Bolesławcu, na klatce schodowej jednego z budynków. Mężczyzna posiadł przy sobie broń gazową bez wymaganego zezwolenia, różne dokumenty należące do innych osób, którymi najprawdopodobniej posługiwał się w trakcie swojego przestępczego procederu. W trakcie czynności policjanci ustalili, że mężczyzna we wrześniu ubiegłego roku dopuścił się również oszustwa na szkodę mieszkańca powiatu karkonoskiego. Okazał pokrzywdzonemu sfałszowane potwierdzenie przelewu 3000 zł, jak zapłatę za samochód marki Nissan o wartości 8000 zł, na podstawie którego uzyskał od niego auto.

31-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Teraz za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności. 8 kwietnia br. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek Prokuratury Rejonowej zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490