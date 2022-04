Mistrzostwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Półmaratonie Ślężańskim

Region IPA we Wrocławiu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Zarządem Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego zorganizował Mistrzostwa Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Półmaratonie Ślężańskim pod Honorowym Patronatem Prezydenta Sekcji Polskiej IPA Piotra Wójcika. Zawody odbyły się w ramach XIV „Panas” Półmaratonu Ślężańskiego na dystansie 21,097 km drogami asfaltowymi wokół Góry Ślęży. Jak co roku bieg ten jest jedną z imprez sportowych otwierających sezon biegowy w Polsce. W tym roku w biegu wzięło udział 76 funkcjonariuszy Policji.