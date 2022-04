Policyjna eskorta w trosce o życie dziecka Data publikacji 12.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego nie raz udowodnili, że udzielanie pomocy osobom potrzebującym to ich najważniejsze zadanie. W miniony piątek (8 kwietnia), patrol drogówki pilotował samochód osobowy wiozący do szpitala kilkumiesięczne dziecko, które nie mogło oddychać. Powiadomieni przez dyżurnego jednostki lekarze czekali na małego pacjenta przed wejściem do szpitala i przywrócili dziecku prawidłowy oddech.

Aspirant sztabowy Józef Kobyliński oraz sierżant Gracjan Cieślik to doświadczeni policjanci drogówki zielonogórskiej komendy. Piątkowa (8 kwietnia) służba wymagała od nich zdecydowanych i nietypowych działań. Do policjantów dotarła informacja, że rodzina wiezie do szpitala dziecko, które zaczęło się dusić, traci oddech i jest już sine. Z informacji wynikało, że Ford Focus z dzieckiem będzie wjeżdżał do centrum miasta od strony ulicy Jędrzychowskiej.

Patrol ruchu drogowego poinformował o sytuacji dyżurnego jednostki, który wyraził zgodę na pilotaż samochodu z dzieckiem przez miasto oraz powiadomił oddział ratunkowy szpitala o nietypowej asyście policyjnej, tak aby lekarze mogli jak najszybciej przyjąć niemowlę potrzebujące pomocy. Policyjny radiowóz pilotował samochód przez centrum miasta od ulicy Sienkiewicza poprzez ulicę Grottgera, Konstytucji 3 Maja, Wrocławską, Kupiecką, Podgórną i Zyty. Część tego pilotażu nagrały również kamery miejskiego monitoringu.

Policjanci wraz z pilotowanym samochodem bez żadnych przeszkód dotarli szybko do szpitala. Przed wejściem do oddziału ratunkowego czekali już lekarze i ratownicy medyczni, którym dziecko zostało przekazane. Funkcje życiowe niemowlęcia zostały przywrócone, pozostało ono jednak na obserwacji w szpitalu. Dla obu policjantów najważniejsze było, że dzięki pilotażowi rodzina dotarła na czas do szpitala. Zaangażowanie, profesjonalizm i zdecydowane działanie policjantów pomogło uratować zdrowie, a może nawet życie dziecka. Jak wielokrotnie powtarzają to policjanci – takie działanie daje im ogromną satysfakcję i motywuje do dalszej wymagającej służby.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

