Z zawodu - policjant, z zamiłowania – kulturysta. Funkcjonariusz z Sanoka wywalczył srebrny medal Data publikacji 12.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z sanockiej komendy na Ogólnopolskich Mistrzostwach Śląska w Mysłowicach, w kategorii kulturystyka klasyczna wywalczył srebrny medal. Młodszy aspirant Sebastian Hombek, na co dzień jest asystentem dochodzeniowo-śledczym. Poza służbą jego pasją jest kulturystyka. Niebawem przed sanockim policjantem kolejne wyzwanie. Funkcjonariusz będzie rywalizować o tytuł mistrza Polski.

Młodszy aspirant Sebastian Hombek jest nie tylko policjantem, ale także licencjonowanym trenerem personalnym. Z wykształcenia jest nauczycielem języka angielskiego. Na co dzień pełni służbę w Wydziale Kryminalnym w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku, gdzie wykonuje zadania dochodzeniowo -śledcze. Już jako nastolatek lubił sport, a po studiach rozpoczął swoją przygodę z kulturystyką, która bardzo szybko stała się jego pasją. Trenuje od 11 lat. Dyscyplina sportu, którą uprawia, z jednej strony wymaga od niego wielu wyrzeczeń, z drugiej daje ogromną satysfakcję. Sukcesy jakie odnosi, motywują go do dalszej ciężkiej pracy.

W minioną niedzielę (10 kwietnia) na Ogólnopolskich Mistrzostwach Śląska w Mysłowicach został wicemistrzem w kategorii kulturystyka klasyczna do 175cm wzrostu. Niebawem przed sanockim policjantem kolejne wyzwanie. Funkcjonariusz będzie rywalizować o tytuł mistrza Polski w tej samej kategorii.

Trzymamy za Sebastiana kciuki i życzymy dalszych sukcesów.