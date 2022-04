Para oszustów wpadła na gorącym uczynku Data publikacji 12.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali parę oszustów, którzy podając się za pracowników poczty i policji usiłowali wyłudzić od łodzianki 30 tysięcy złotych. Zgodnie z decyzją sądu 27-latka oraz jej starszy o rok wspólnik, zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 8 lat więzienia.

W czwartek, 7 kwietnia 2022 roku kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali po krótkiej obserwacji dwoje mieszkańców Dolnego Śląska, którzy usiłowali wyłudzić 30 tysięcy złotych. Jak ustalono, 28-latek dzwoniąc po raz pierwszy do seniorki podawał się za pracownika poczty. Poinformował wówczas, że za godzinę kurier dostarczy kobiecie paczkę. Jednak sposób prowadzenia rozmowy, jak i pytania, które zadawał wzbudziły poważne wątpliwości co do jego uczciwych zamiarów. Gdy po pewnym czasie ponownie zadzwonił do kobiety, tym razem podając się jednocześnie za policjanta i kuriera, funkcjonariusze, którzy byli świadkami tej rozmowy, nabrali pewności, że mają do czynienia z oszustem. Mundurowi poddali dyskretnej obserwacji teren wokół bloku na osiedlu Górna, pozostali również w mieszkaniu, oczekując na „kuriera”. Po kilkunastu minutach pod dom podjechał volkswagen prowadzony przez kobietę, z którego wysiadł młody mężczyzna. Niczego nieświadomy podszedł i zadzwonił do drzwi swojej ofiary. Licząc na zysk zdziwił się widząc stróżów prawa zamiast kobiety z plikiem banknotów w dłoni. Chcąc uniknąć odpowiedzialności usiłował uciec, szarpał się i wyrywał stawiając opór. Policjanci zatrzymali również 27-letnią wspólniczkę, która oczekiwała na jego powrót w samochodzie.

Oboje usłyszeli zarzut usiłowania oszustwa co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8. Kobieta odpowie również za posiadanie środków odurzających. Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego Łódź Widzew zostali tymczasowo aresztowani.

(KWP w Łodzi / sc)